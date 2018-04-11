Uğurcan Dursun, Dünya Karması’na seçildi

Lüksemburg'da gerçekleştirilen ve dünya karmasında mücadele edecek olan sporcuların belirlendiği Eurokids Avrupa seçmelerine Türkiye'den, Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcularından Uğurcan Dursun katıldı. Uğurcan seçmelerde gösterdiği performans ile Dünya Karması'na girme hakkı elde ederek bir ilki gerçekleştirmeyi başardı. Uğurcan Dursun, Dünya Karması'nda Romen ve Çek sporcularla birlikte Avrupa'yı temsil edecek.

Euokids Avrupa Seçmelerine katılan Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Nadir Solak, Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Genel Sekreteri ve Masa Tenisi Branşı Sorumlusu Ömer Faruk Yetim, Masa Tenisi Antrenörü Ali Korkmaz ve sporcu Uğurcan Dursun, Belediye Başkanı Zeki Gül'ü makamında ziyaret etti.

Seçmelerde büyük bir başarı kazandıklarını ve bunun bir ilk olduğunu ifade eden Ali Korkmaz, "Eğer bize böyle bir destek verilmeseydi böyle bir başarıyı yakalayamazdık. Tarihte ender anlardan birini yaşadık. Sporcumuz Avrupa kıtasında hem ülkemizi hem de kulübümüzü temsil edecek. Sporcumuzun elde ettiği başarıdan dolayı gururluyuz. Belediye başkanımız Zeki Gül'e vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.

Elde edilen başarıdan dolayı kulüp başkanını, antrenörünü ve Uğurcan Dursun'u tebrik eden Belediye Başkanı Zeki Gül, "Dünya Karması'nda mücadele edecek olan bir sporcunun ilimizden ve kulübümüzden çıkması bizleri mutlu etti. Çek Cumhuriyeti ve Romanyalı sporcularla birlikte Uğurcan Dursun hem Avrupa'yı, hem Çorum'u, hem de kulübümüzü temsil edecek. Kulüp başkanımız başta olmak üzere antrenörlerimizi ve sporcumuzu kutluyorum. İspanya'da yapılacak olan Dünya Karması'nda da sporcularımıza elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.