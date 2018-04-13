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Formula 1'de heyecan Çin'de devam edecek

Formula 1'de sezonun üçüncü yarışı 'sinde sıralama turları yarın, yarış ise 15 Nisan Pazar günü gerçekleştirilecek.

AA Tüm Sporlar Haberleri
Giriş Tarihi: 13.4.2018 11:16
Formula 1'de heyecan Çin'de devam edecek

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, Çin'de koşulacak sezonun üçüncü yarışıyla devam edecek.

Çin'in Şanghay kentindeki 5 bin 451 metrelik Uluslararası Şanghay Pisti'nde 56 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama mücadelesi yarın TSİ 09.00'da başlayacak. Yarış ise 15 Nisan Pazar günü TSİ 09.10'da gerçekleştirilecek.

Sırasıyla Avustralya ve Bahreyn'de koşulan sezonun ilk iki yarışını Ferrari takımının Alman pilotu kazanmıştı.

PİLOTLAR VE TAKIMLAR KLASMANI

Formula 1'de 'si öncesinde pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar klasmanı

1. Sebastian Vettel (Almanya): 50 puan

2. (): 33

3. Valtteri Bottas (Finlandiya): 22

4. (İspanya): 16

5. Kimi Raikkonen (Finlandiya): 15

Takımlar klasmanı

1. Ferrari: 65 puan

2. Mercedes: 55

3. McLaren: 22

4. Red Bull: 20

5. Renault: 15

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Formula 1'de heyecan Çin'de devam edecek
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