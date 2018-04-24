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‘Olimpiyatlara katılıp, bir ilki başarmak istiyorum’

Milli cu Emre Lale hedef büyüttü. Emre, olimpiyata katılacak ilk Türk erkek badmintoncu olmak için Avrupa Şampiyonası’nda çeyrek final arıyor

Giriş Tarihi: 24.4.2018
‘Olimpiyatlara katılıp, bir ilki başarmak istiyorum’
İspanya'da bugün başlayacak Avrupa Şampiyonası'nda tek erkeklerde mücadele edecek Emre Lale, Türkiye'yi olimpiyatlarda temsil eden ilk erkek badmintoncu olarak tarihe geçmek istiyor. Emre, "Çok zorlu rakiplerle oynayacağız. Dünya 1 ve 2 numarası bu şampiyonaya katılacak. İlk etapta çeyrek finale kalmayı başarırsam olimpiyat kotasının üzerine çıkmış oluyorum. Olimpiyatlara katılan Türk erkek badmintoncu yok. Adımı tarihe yazdırmak istiyorum. Hedefim, ilk olarak 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılmak. Bunun için ilk 90'a girmek gerekiyor. 2024 Olimpiyatları'na da madalya için gitmeyi amaçlıyorum. Bunun için de çok çalışıyorum. İnşallah, bunu başaracağım" ifadelerini kullandı.
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