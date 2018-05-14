Mizgin Ay, 100 ve 200 metreye hazırlanıyor

Uluslararası İstanbul Salon Atletizm Kupası ve Balkan Şampiyonası'nda başarılı olduğunu ifade eden Mizgin Ay yaptığı açıklamada, "Kış sezonunu çok güzel atlattık. Rusya'da kamp yaptık. Salonda Türkiye rekoru kırdım. Balkanlarda şampiyon oldum. 60 metrede bana ait rekoru 7.38'lik dereceyle geliştirdim. Şimdi 100 ve 200 metreye hazırlanıyorum." diye konuştu.

Dünya Gençler Şampiyonası'nın kendisi için bu yılın en önemli yarışı olduğunu vurgulayan Mizgin, "Dünya yıldızlarda şampiyon olmuştum, dünya gençler de elimden geleni yapacağım. İlk 3'e girmek için çalışacağım. Finlandiya'da temmuz ayında yapılacak. Ona göre hazırlanıyoruz. Şu an iyi gidiyoruz. Sakatlığım yok, hocamın dediğini yaparsam bir sıkıntı olmayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Atletizm Süper Ligi'nde Fenerbahçe adına yarışacağını aktaran Mizgin, "Derecemi geliştirip barajı geçerek Finlandiya'ya gitmeye hak kazanmak istiyorum." ifadesini kullandı.

"KAFA OLARAK DÜZELMİŞ DEĞİLİM"

Antrenörü Muhsin Soysal'ın dediklerini yapması durumunda kesinlikle başarılı olacağına inandığını belirten Mizgin, "Ama kafa olarak düzelmiş değilim. Uykuma ve beslenmeme dikkat etmem lazım." dedi.

"Dinlenme ve beslenme olmayınca bir şey yapamıyoruz." diyen Mizgin, "Dikkat edeceğim. Hepsini tam yaparsam hayallerimiz olur. İnşallah profesyonel bir atlet olacağım. Bayrağımız için başaracağım. Hepsinin farkındayım. Emeğimin karşılığını alıyorum. Her şey Fenerbahçe sayesinde oldu." şeklinde konuştu.

"YILDIZKEN BÜYÜKLERDE BALKAN ŞAMPİYONU OLDU"

Antrenör Muhsin Soysal, Mizgin Ay'ın kitap okuduğu için kendini geliştirdiğini söyledi.

Kış sezonunun iyi geçtiğini belirten Soysal, "Kışın yoğun bir hazırlık geçirdik. Balkan Şampiyonası'nda çok iyi 60 metre koştu. Sprint dalında şampiyon oldu. Bu dalda daha kimse 60 metrede şampiyon olmamış, bu ilk büyüklerde. Henüz daha yıldızken Balkan şampiyonu oldu. Kitap okuduğu için gelişiyor." diye konuştu.

"Türkiye'de spor yapan kesimler genelde ekonomik ve maddi anlamda zayıf ailenin çocukları." değerlendirmesinde bulunan Soysal, şöyle devam etti:

"Diğerleri de yapıyor ama onlar sağlık için yapıyor. Böyle üst düzey, spordan bir şeyler kazanayım, geleceğimi garantiye alayım diyenler genelde gelir düzeyi düşük çocuklar. Mizgin de en diplerden geldiği için bu yaşına kadar beslenmesi çok kötü olmuş. Bu bizim için çok büyük bir handikap. Kemikleri iyi dolmamış, yapısı güçlü değil."

Mizgin'in çok ilerleyebileceğini, bu kapasiteye sahip olduğunu ifade eden Soysal, "Benim en büyük korkum sakatlık. Sonradan beslesen bile o kadar sağlam olmaz kemikler. Yemesine, içmesine dinlenmesine dikkat etmesi lazım. Kişi spor yaparken gelişmez, dinlenirken gelişir. Gece uyurken gelişirsin, ertesi gün için. Biz Mizgin'de bunu yapıyoruz. Kendine dikkat etmesi lazım. Bir şansızlık, aksilik olmazsa Mizgin, Türkiye atletizm tarihine geçecek dereceleri elde edecek bir sporcu. 100 metreyi 11 saniyenin altında koşmak bir beyaz olarak çok önemli. 'Türkler sprinter olamaz' düşüncesini yıldızlarda kırdı. Ben bunu büyüklere de taşıyacağımızı tahmin ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Mizgin'in Türkiye'de yetiştiğine ve büyüdüğüne dikkati çeken Soysal, "Şu anda çok fazla devşirme sporcu var. Atletizmde uluslararası başarı elde eden sporcuların ağırlığı devşirme. İleride Mizgin inşallah iyi bir örnek olur. Disiplinli çalışılır ve imkanlar verilirse iyi sporcular çıkacaktır." diyerek sözlerini tamamladı.