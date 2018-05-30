Filede Türkiye, Rusya'ya kaybetti

Sırbistan'ın Kraljevo şehrinin ev sahipliği yaptığı organizasyonda Rusya ile karşılaşan milliler, ilk seti 25-23 kaybederek 1-0 geri düştü. İkinci seti 25-19, üçüncü seti ise 25-23 alan ay-yıldızlı ekip, 2-1 öne geçti.

İyi başlayamadığı dördüncü sette 21-9 geri düşen Türkiye, arka arkaya aldığı sayılarla skoru 23-20'ye getirdi. Son bölümde hata yapmayan Rusya, seti 25-20 kazanarak 2-2 eşitliği sağladı.

"Tie-break" setine de kötü başlayan A Milli Takım'ın toparlanma çabası sonuçsuz kaldı ve Rusya seti 15-11, maçı da 3-2 kazandı.

Bu sonuçla ay-yıldızlı takım, Uluslar Ligi'ndeki sekizinci maçında ikinci kez mağlup oldu. Rusya ise beşinci galibiyetini aldı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, üçüncü haftanın son maçında yarın TSİ 21.00'de Sırbistan ile karşılaşacak.

Salon: IBAR

Hakemler: Denny Francisco Cespedes Lassi (Dominik Cumhuriyeti), Epaminondas Gerothodoros (Yunanistan)

Türkiye: Şeyma Ercan, Meliha İsmailoğlu, Cansu Özbay, Meryem Boz, Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş (Simge Şebnem Aköz, Ceren Kestirengöz, Hande Baladın, Beyza Arıcı, Ebrar Karakurt, Aslıhan Kılıç, Fulden Ural)

Rusya: Efimova, Romanova, Lyubushkina, Voronkova, Malykh, Parubets (Talysheva, Malygina, Novik, Biryukova, Lazarenko, Kotikova, Kurnosova)

Setler: 23-25, 25-19, 25-23, 20-25, 11-15

Süre: 131 dakika (26, 29, 31, 28, 17)