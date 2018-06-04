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'ta çeyrek finalde

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası 'ın () dokuzuncu gününde, erkeklerde ve kadınlarda 1 numaralı seribaşları ve çeyrek finale çıktı.

AA Tüm Sporlar Haberleri
Giriş Tarihi: 4.6.2018 22:49 Güncelleme Tarihi: 4.6.2018 22:49
Fransa Açık'ta Rafael Nadal çeyrek finalde

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen turnuvaya dokuzuncu gün maçlarıyla devam edildi.

Tek erkeklerde 1 numaralı seribaşı İspanyol Nadal, dördüncü tur mücadelesinde Alman Maximilian Marterer ile karşılaştı.

2 saat 30 dakika süren maçta rakibini 6-3, 6-2 ve 7-6'lık setlerle 3-0 yenen Nadal, son 8 tenisçi arasına kaldı. Ayrıca Nadal, kariyerinin 900. galibiyetini aldı.

Son şampiyon Nadal'ın çeyrek finalde rakibi, Güney Afrikalı Kevin Anderson'u 3-2 yenen Arjantinli Diego Schwartzman oldu.

Çeyrek finalin diğer bir eşleşmesinde ise İtalyan Fabio Fognini'yi 3-2 yenen 3 numaralı seribaşı Hırvat Marin Cilic ile ABD'li John Isner'i 3-0 yenen Arjantinli Juan Martin Del Potro karşılaşacak.

HALEP RAHAT KAZANDI

'ta iki kez final oynayan tek kadınlar dünya 1 numarası Rumen , dördüncü turda Belçikalı Elise Mertens'i 2-0 yendi.

Kariyerinin ilk grand slam şampiyonluğunu kazanmak için mücadele eden 26 yaşındaki Halep, rakibini 6-2 ve 6-1'lik setlerle 2-0 yenerek çeyrek finale adını yazdırdı.

Halep'in çeyrek finaldeki rakibi, Fransız Caroline Garcia'yı 2-0'la geçen Alman oldu.

Kariyerinde iki grand slam şampiyonluğu bulunan 3 numaralı seribaşı İspanyol Garbine Muguruza, Ukraynalı Lesia Tsurenko karşısında ilk sette 2-0 öndeyken Tsurenko'nun sakatlık nedeniyle çekilmesiyle çeyrek finale çıktı.

Kadınların 28 numaralı seribaşı , sakatlanan 'ın maça çıkmama kararı almasıyla çeyrek finale yükseldi.

Muguruza ve Sharapova yarı finale çıkma mücadelesi verecek.

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Fransa Açık'ta Rafael Nadal çeyrek finalde
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