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'ta finalde

Dünya sıralamasında zirvede yer alan Rumen tenisçi , Yarı Final maçınad 3 numaralı seribaşı İspanyol Muguruza'yı 2-0 mağlup ederek finale kaldı

AA Tüm Sporlar Haberleri
Giriş Tarihi: 7.6.2018 18:44 Güncelleme Tarihi: 7.6.2018 18:45
Fransa Açık'ta Simona Halep finalde

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası 'ta () tek kadınlar yarı finalinde Garbine Muguruza'yı 2-0 yenen , finale yükseldi.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen turnuvanın on ikinci gün mücadelesinde dünya 1 numarası Rumen Halep ile 3 numaralı seribaşı İspanyol Muguruza yarı finalde karşılaştı.

1 saat 32 dakika süren karşılaşmayı baştan sona üstün götüren Halep, 6-1 ve 6-4'lük setlerle rakibini 2-0 yenerek adını finale yazdıran ilk tenisçi oldu.

Halep'in rakibi, ABD'li tenisçiler ile Madison Keys arasında bugün oynanacak diğer yarı final maçının ardından belli olacak.

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Fransa Açık'ta Simona Halep finalde
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