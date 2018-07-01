Bedensel Engelliler Türkiye Yelken Şampiyonası'nda kazananlar belli oldu

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Bedensel Engelliler 'nda kazananlar belli oldu

'de düzenlenen şampiyonada kadınlarda , erkeklerde , çocuklarda ise birinci oldu

AA Tüm Sporlar Haberleri
Giriş Tarihi: 1.7.2018 19:16 Güncelleme Tarihi: 2.7.2018 03:45
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Bedensel Engelliler Spor Federasyonu ve Türkiye Yelken Federasyonu iş birliğiyle 'de bu yıl ikincisi düzenlenen Bedensel Engelliler Türkiye sona erdi.

Mersin Valiliği himayesinde bir hafta boyunca süren şampiyona, kentteki Balıkçı Barınağı'nda yapılan final müsabakalarıyla tamamlandı.

Türkiye genelinde 21 bedensel engelli sporcunun kıyasıya yarıştığı organizasyonda, kadınlarda Mersin'den , erkeklerde 'dan , çocuklarda ise Mersin'den birinci oldu.

Yarışmaların ardından Ulaş ve Akbulut, 16-22 Eylül tarihlerinde ABD'nin Sheboygan kentinde düzenlenecek o2018 Paralimpik Dünya Yelken Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etmeye hak kazandı.

"AY-YILDIZLI BAYRAĞIMIZI DALGALANDIRMAK İSTİYORUZ"

Türkiye Bedensel Engelliler Yelken Branşı Milli Takım Antrenörü Cemal Özdiyar, final müsabakalarının ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, organizasyonun ikinci kez düzenlendiğini ve çok yeni olmalarına rağmen iyi sonuçlara ulaştıklarını vurguladı.

Bedensel Engelliler Türkiye Yelken Şampiyonası nefesleri kesti

Özdiyar, geçen yılki 11 lisanlı sporcu sayısının, bu yıl 36'ya çıktığını bildirerek, sporculardan 21'inin 2018 Paralimpik Dünya Yelken Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etmeye hak kazanmak için ter döktüğünü ifade etti.

Kadınlar ve erkekler kategorisinde birer sporcuyla ABD'deki Dünya Yelken Şampiyonası'na gideceklerini anımsatan Özdiyar, şunları kaydetti:

"Milli takıma seçilen bu sporcularımızla kampa gireceğiz. Kampın ardından ABD'ye giderek oradaki Dünya Şampiyonası'nda en iyi dereceyi elde etmek için çaba göstereceğiz. ABD'den madalyayla dönmek istiyoruz. Beklediğimiz bazı tekneler var. Türkiye'de bu teknelerden bulunmuyor. Tekneler ağustos ayında gelecek, eylül ayına kadar durmadan antrenman yapacağız. Hedeflerimiz büyük, bunları gerçekleştirmemiz için çalışmamız gerekiyor. Sporcularımız da ellerinden gelen fedakarlığı yapıyor. Teknik kurul ve federasyonun da desteğiyle iyi hazırlanarak, ABD'de Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceğiz. Dünya arenasında kürsüye çıkarak, ay-yıldızlı bayrağımızı dalgalandırmak istiyoruz."

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Bedensel Engelliler Türkiye Yelken Şampiyonası'nda kazananlar belli oldu
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