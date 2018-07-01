Tenisin kalbi Wimbledon'da atacak

İlk kez 1877 yılında düzenlenen, sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'ın ana tablo maçları yarın İngiltere'nin başkenti Londra'da başlayacak.

Avustralya Açık, Fransa Açık (Roland Garros) ve ABD Açık ile tenis sezonunun en önemli dört turnuvasından biri olan Wimbledon, bu yıl 2-15 Temmuz tarihlerinde 132. kez organize edilecek.

2018 Wimbledon'da toplam 34 milyon sterlin ödül dağıtılacak. 14 bin 979 seyirci kapasiteli merkez kortta 14 Temmuz'da yapılacak tek kadınlar ve 15 Temmuz'da oynanacak tek erkekler finalini kazananlara ise 2 milyon 250 bin sterlin para ödülü verilecek.

- Gözler Federer ve Murray'de

Tek erkekler ana tablosunda gözler, unvanını koruyarak kendisine ait rekoru geliştirmeye gelen Roger Federer ve 2017 Wimbledon'da sakatlandıktan sonra 11 ay kortlardan uzak kalan Andy Murray'de olacak.

Toprak kort sezonunu geçen yıl olduğu gibi es geçen 1 numaralı seribaşı Federer, elinde tuttuğu Wimbledon'ı en fazla kazanan erkek tenisçi rekorunu, 9 şampiyonluğa çıkarmaya çalışacak.

36 yaşındaki Federer, turnuvadaki ilk önemli sınavını 4. turda verebilir. Çünkü büyük olasılıkla geçen hafta Gerry Weber Açık'ın finalinde kaybettiği 16 numaralı seribaşı Borna Coric ile eşleşecek.

Çeyrek finalde 8 numaralı seribaşı Kevin Anderson veya 11 numaralı seribaşı Sam Querrey ile karşılaşma ihtimali yüksek Federer'in, yarı finaldeki ise rakibi ise muhtemelen 3 numaralı seribaşı Marin Cilic, 6 numaralı seribaşı Grigor Dimitrov ya da 9 numaralı seribaşı John Isner olacak.

Eski dünya 1 numarası Andy Murray, dünya sıralamasının 157. basamağına kadar gerilemesine sebep olan sakatlığı sonrası ilk grand slam turnuvasına çıkacak. Fakat Murray'nin pek de iyi bir kura çektiği söylenemez. İlk maçını, çim kortun tehlikeli oyuncularından Benoit Paire ile yapacak Murray'nin, rakiplerini geçmesi halinde 3. turda 5 numaralı seribaşı Juan Martin del Potro, 4. turda 10 numaralı seribaşı David Goffin, çeyrek finalde de 2 numaralı seribaşı Rafael Nadal ile karşılaşma ihtimali yüksek.

Fransa Açık şampiyonu Nadal ise yarı finale çıkmayı başarırsa kendisini büyük ihtimalle 4 numaralı seribaşı Alexander Zverev, 7 numaralı seribaşı Dominic Thiem veya 12 numaralı seribaşı Novak Djokovic bekleyecek.

- Serena bu kez seribaşı

Doğum yaptıktan sonra katıldığı ilk grand slam turnuvası Fransa Açık'tan sakatlığı nedeniyle 4. turda çekilmek zorunda kalan Serena Williams, klasmanın 181. basamağında olmasına rağmen organizasyon komitesinin kararıyla 25 numaralı seribaşı olarak mücadele edecek.

İlk iki turda klasmanın ilk 100 basamağındaki rakiplerle karşılaşmayacak kadınlar dünya sıralamasının eski 1 numarası Serena Williams'ı, 7 kez kazandığı turnuvanın sonraki turlarında zorlu isimler bekliyor.

Üçüncü turda 5 numaralı seribaşı Elina Svitolina, 4. turda 10 numaralı seribaşı Madison Keys ve çeyrek finalde 2 numaralı seribaşı Caroline Wozniacki ile eşleşmesi muhtemel Serena Williams, yarı finale yükselirse büyük olasılıkla 4 numaralı seribaşı Sloane Stephens, 7 numaralı seribaşı Karolina Pliskova ya da 9 numaralı seribaşı ablası Venus Williams ile karşılaşacak.

Fransa Açık'ta kariyerinin ilk grand slam şampiyonluğunu yaşayan dünya 1 numarası Simona Halep, 8 numaralı seribaşı Petra Kvitova, 12 numaralı seribaşı Jelena Ostapenko ve 24 numaralı seribaşı Maria Sharapova ile ana tablonun aynı çeyreğinde yer alıyor.

Halep'in final yolundaki rakipleri arasında, turnuvaya unvanını korumaya gelen 3 numaralı seribaşı Garbine Muguruza, 6 numaralı seribaşı Caroline Garcia ve 11 numaralı seribaşı Angelique Kerber göze çarpıyor.

- Wimbledon'ı diğerlerinden ayıranlar

En eski tenis turnuvası özelliğini taşıyan Wimbledon, ilk defa 9 Temmuz 1877 tarihinde yalnızca erkeklerden oluşan Britanyalı 22 tenisçinin katılımıyla düzenlendi.

23 Temmuz 1868'de kroket (krikete benzer bir açık hava oyunu) oynanması için kurulan, 1877'de ise "All England Lawn Tenis ve Kroket Kulübü" adını alan tesislerdeki ilk turnuvayı, Spencer Gore kazandı. 1884 yılında tek kadınlar ve çift erkekler kategorileri de turnuvaya eklenirken, çift kadınlar ve karışık çiftler ise 1913 yılında organizasyona dahil edildi.

Tenisin en prestijli organizasyonları arasında yer alan Wimbledon Turnuvası, kendine özgü kurallarıyla ayrı bir yere sahip. 1909'dan beri "koyu yeşil" ve "mor"un resmi renkler kabul edildiği turnuvada, yönetmelik gereği kortların arkasındaki fonun ''koyu yeşil'' olma zorunluluğu var. Yazılı olmasa da tenisçilerin "beyaz giyinme zorunluluğu", korta giriş ve çıkış protokolü gibi birtakım kurallar da bulunuyor. Kurallar, yalnızca 2012 Londra Olimpiyat Oyunları'nda uygulanmadı.

Wimbledon, çim kortta oynanan tek grand slam turnuvası olma özelliğini de taşıyor. Çim yüzeyde top, sert ve toprak korttan daha yüksek bir hıza kavuşuyor. Topların yerden fazla yükselmediği çim kort, sert servis kullanan ve güçlü vuruşları olan oyunculara avantaj sağlıyor.

İki hafta süren turnuvada, ortadaki pazar günü "Middle Sunday" olarak anılıyor ve o gün maç yapılmıyor. Maç sırasında yağmur yağması halinde merkez kort dışındaki sahaların üzeri brandayla kapanıyor ve karşılaşmalara yağmur molası veriliyor. Merkez korta 2009'da yapılan açılır-kapanır çatı, bu kortu diğerlerinden ayırıyor. 2019'da 1 numaralı kortun da kapanabilir tavan sistemine kavuşması planlanıyor.

- Wimbledon'ın rekorları

Tek erkeklerde İsviçreli Roger Federer'in 8, tek kadınlarda ise ABD'li Martina Navratilova'nın 9 şampiyonlukla rekoru elinde tuttuğu Wimbledon Tenis Turnuvası'na ait bazı istatistikler şöyle:

Teklerde en fazla kazananlar

Erkekler: Roger Federer (İsviçre) - 8 kez

*William Renshaw (Büyük Britanya) - 7

Pete Sampras (ABD) - 7

Kadınlar: Martina Navratilova (ABD) - 9

*Helen Wills Moody (ABD) - 8

Üst üste en fazla kazananlar

Erkekler: *William Renshaw (Büyük Britanya) - 6 kez

Björn Borg (İsveç) - 5

Roger Federer (İsviçre) - 5

Kadınlar: Martina Navratilova (ABD) - 6

*Suzanne Lenglen (Fransa) - 5

- Son 10 yılın kazananları

Erkekler:

2008 - Rafael Nadal (İspanya)

2009 - Roger Federer (İsviçre)

2010 - Rafael Nadal (İspanya)

2011 - Novak Djokovic (Sırbistan)

2012 - Roger Federer (İsviçre)

2013 - Andy Murray (Büyük Britanya)

2014 - Novak Djokovic (Sırbistan)

2015 - Novak Djokovic (Sırbistan)

2016 - Andy Murray (Büyük Britanya)

2017 - Roger Federer (İsviçre)

Kadınlar:

2008 - Venus Williams (ABD)

2009 - Serena Williams (ABD)

2010 - Serena Williams (ABD)

2011 - Petra Kvitova (Çekya)

2012 - Serena Williams (ABD)

2013 - Marion Bartoli (Fransa)

2014 - Petra Kvitova (Çekya)

2015 - Serena Williams (ABD)

2016 - Serena Williams (ABD)

2017 - Garbine Muguruza (İspanya)

- En genç kazanan

Erkekler: Boris Becker (Almanya) (1985) - 17 yaşında

Kadınlar: Lottie Dod (Büyük Britanya) (1887) - 15

- En düşük sıradan kazanan

Erkekler: Goran Ivanisevic (Hırvatistan) (2001) - Dünya 125'incisiyken

Kadınlar: Venus Williams (ABD) (2007) - Dünya 31'incisiyken

Not: * Açık dönem (1968 yılında profesyonel tenisçilerin, amatör oyuncularla karşılaşmasına izin verilmesi) öncesinde kazanılan şampiyonluklar dahil.