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'da ilk finalist Kerber

Alman tenisçi Kerber, Letonyalı Ostapenko'yu 2-0 mağlup ederek Turnuvası'nda adını finale yazdırdı.

AA Tüm Sporlar Haberleri
Giriş Tarihi: 12.7.2018 16:49
Wimbledon'da ilk finalist Kerber

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası 'da tek kadınların 11 numaralı seribaşı Angelique Kerber, 12 numaralı seribaşı 'yu 2-0 yenerek finale yükseldi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuvadaki tek kadınlar yarı final mücadelesinde, Wimbledon'da ilk defa son 4'e kalan Letonyalı Jelena Ostapenko ile 2016 finalisti Alman karşı karşıya geldi.

İlk sette oyuna hükmeden Ostapenko, puan kazandıran vuruşlarda 18-6 üstünlük kurmasına karşın 19 basit hata yapınca 7 ve 9. oyunlarda servis kıran Kerber, 6-3'lük skorla 1-0 öne geçti.

Görüntü 2. sette de değişmedi. Savunma ağırlıklı bir oyun anlayışı benimseyen Kerber, basit hatalara devam etmesinin yanında servis performansı da düşen Ostapenko'ya karşı seti 6-3, maçı da 2-0 kazandı.

Kerber böylece kariyerinin 4. grand slam finaline çıktı. Alman tenisçi, cumartesi günü oynanacak finalde 25 numaralı seribaşı Serena Williams ile 13 numaralı seribaşı Julia Görges arasındaki maçın galibiyle karşılaşacak.

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Wimbledon'da ilk finalist Kerber
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