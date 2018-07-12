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'da finalde

tek kadınlarda , Alman raket 'ı 6-2 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenerek adını finale yazdırdı ve 'in rakibi oldu.

AA Tüm Sporlar Haberleri
Giriş Tarihi: 12.7.2018 18:27 Güncelleme Tarihi: 12.7.2018 18:28
Wimbledon'da Serena Williams finalde

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası 'da tek kadınlarda , 'i 2-0 yenerek finale yükseldi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuvadaki tek kadınlar yarı final mücadelesinde, Wimbledon'da daha önce 7 kez mutlu sona ulaşan 25 numaralı seribaşı ABD'li Williams ile kariyerinde ilk kez bir grand slam turnuvasında yarı finale kalan Alman Goerges karşılaştı.

Sert servislerinin yardımıyla karşılaşmayı baştan sona üstün götüren 36 yaşındaki Serena Williams, 1 saat 10 dakikalık mücadelenin ardından rakibini 6-2 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenerek adını finale yazdırdı.

Serena Williams, kariyerinde iki grand slam şampiyonluğu bulunan 11 numaralı seribaşı Alman ile cumartesi günü finalde karşılaşacak.

Turnuvada yarın, tek erkekler yarı finalinde Rafael Nadal-Novak Djokovic ve John Isner-Kevin Anderson karşılaşmaları oynanacak.

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Wimbledon'da Serena Williams finalde
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