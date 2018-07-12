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'ın ilk finalisti Kerber oldu

'ın 10'uncu gününde tek bayanlarda , 'yu mağlup ederek finale yükseldi.

DHA Tüm Sporlar Haberleri
Giriş Tarihi: 12.7.2018 17:43
Wimbledon'ın ilk finalisti Kerber oldu

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuvanın 10'uncu gününde oynanan yarı final karşılamasında korta çıkan tek kadınlarda dünya 11 numarası Alman çi , Letonyalı 'yu 6-3 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yenerek tur atlayan taraf oldu.

"HARİKA HİSSEDİYORUM"

İki tenisçinin de başa baş mücadele verdiği karşılaşma 1 saat 8 dakika sürdü. Karşılaşma sonunda konuşan Alman tenisçi Kerber, "Merkez kortta oynamak muhteşemdi. Ostapenko'nun vuruşları her zaman çok sert, bugün de sert ve zordu ama kazandım. Final oynayacağım için çok mutluyum. Bu harika bir duygu" dedi. Alman Kerber, finalde Serena William - Julia Goerges karşılaşmasının galibiyle karşılaşacak.

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Wimbledon'ın ilk finalisti Kerber oldu
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