Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Tüm Sporlar Haberleri > Kohlschreiber’den Zverev’e geçit yok

Kohlschreiber’den Zverev’e geçit yok

Giriş Tarihi: 3.9.2018
Kohlschreiber’den Zverev’e geçit yok

ABD Açık'ta tek erkeklerde , tek kadınlarda , Caroline Garcia ile organizasyona veda etti. Tek erkeklerde 2 numaralı seribaşı , 1 saat 44 dakikalık mücadelenin ardından Avustralyalı Nick Kyrgios'u 6-4, 6-1 ve 7-5'lik setlerle 3-0 yenerek dördüncü tura kaldı. Turnuvada günün sürprizine ise Alman Philipp Kohlschreiber imza attı. Vatandaşı, 4 numaralı seribaşı Alexander Zverev'i 6-7, 6-4, 6-1 ve 6-3'lük setlerle 3-1'le geçen dünya 34 numarası Kohlschreiber, adını üst tura yazdırdı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kohlschreiber’den Zverev’e geçit yok
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN