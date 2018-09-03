Kohlschreiber’den Zverev’e geçit yok

ABD Açık'ta tek erkeklerde Alexander Zverev, tek kadınlarda Angelique Kerber, Caroline Garcia ile Petra Kvitova organizasyona veda etti. Tek erkeklerde 2 numaralı seribaşı Roger Federer, 1 saat 44 dakikalık mücadelenin ardından Avustralyalı Nick Kyrgios'u 6-4, 6-1 ve 7-5'lik setlerle 3-0 yenerek dördüncü tura kaldı. Turnuvada günün sürprizine ise Alman Philipp Kohlschreiber imza attı. Vatandaşı, 4 numaralı seribaşı Alexander Zverev'i 6-7, 6-4, 6-1 ve 6-3'lük setlerle 3-1'le geçen dünya 34 numarası Kohlschreiber, adını üst tura yazdırdı.

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