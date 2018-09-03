Samsun’da zafer Demirağ ve Kaya’nın

SAMSUN'DA ilki gerçekleştirilen Turkcell Platinum Golf Challenge turnuvası ödül töreni ile sona erdi. Turnuva, dünya standartlarında dizayn edilen 18 çukurlu Samsun Golf Sahası'nda gerçekleştirildi, ulusal ve uluslararası 80 sporcu mücadele etti. Turnuvaya, Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu ve Huawei Türkiye Genel Müdürü Li Shen de katıldı. Erkekler A kategorisinde Hüseyin Demirağ, kadınlarda da Elvina Kaya birinci oldu. Bodrum Golf Kulübü ise takım halinde birinciliği elde etti. TURKSPORU özel ödülü ise en sportif golf oyuncusu olarak Ahmet Çağıl'a (25 bin 428 adım) verildi.

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