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“Gönlümüz ve kapımız her zaman sizlere açık”

Kabulde Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya da yer aldı.

Giriş Tarihi: 6.9.2018
“Gönlümüz ve kapımız her zaman sizlere açık”

GENÇLİK ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, uluslararası şampiyonalarda madalya kazanan paralimpik sporcularla bir araya geldi. Uluslararası alanda elde edilen bu başarıların için çok önemli olduğunu vurgulayan Bakan Kasapoğlu, "Sizler bizler için gurur kaynağısınız. da sizlerle gurur duyuyor. Devlet, sizler için var. Bu bakanlık sizin eviniz. Her zaman size kapımız, gönlümüz açık" dedi. Para Atletizm Avrupa Şampiyonası'nda 2 altın, 1 bronz madalya kazanan Hamide Kurt Doğangün ise Ay-Yıldızlı bayrağı dalgalandırdığı için büyük bir mutluluk yaşadığını söyledi. Şampiyonada altın ve gümüş madalya alan Zübeyde Süpürgeci de "Her engelliye uygun bir spor dalı vardır. Hayata küsmeyin, hayatla barışık olun. Ben 16 yaşına kadar sosyal bir insan değildim. Spor sayesinde kendimi buldum" diye konuştu.

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