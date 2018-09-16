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'den de önemli şampiyonluk

Avrupa 20 Yaş Altı Şampiyon Kulüpler Kupası'nda kadınlarda şampiyon, ENKA ise erkeklerde üçüncü oldu.

AA Tüm Sporlar Haberleri
Giriş Tarihi: 16.9.2018 09:43
Fenerbahçe'den atletizmde önemli şampiyonluk

de Avrupa 20 Yaş Altı Şampiyon Kulüpler Kupası'nda kadınlarda şampiyon, ENKA ise erkeklerde üçüncü oldu.

İspanya'nın Castellon kentinde düzenlenen organizasyonda Fenerbahçe, kadınlarda topladığı 134,5 puanla dördü üst üste olmak üzere altıncı şampiyonluğuna ulaştı. Bu kategoride 103 puanla Playas de Castellon (İspanya) ikinci, 102 puan elde eden Olymp Brno (Çekya) üçüncü sırada yer aldı.

Erkeklerde ise ENKA elde ettiği 94 puanla üçüncü sırayı alarak kürsüye çıkmayı başardı. Bu kategoride Benfica (Portekiz) 115 puanla şampiyon olurken, Sparta (Danimarka) ise 103 puanla ikinci sırayı elde etti.

Türk takımları, Avrupa 20 Yaş Altı Şampiyon Kulüpler Kupası'nda son 8 sezonun tamamında kürsüye çıktı.

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Fenerbahçe'den atletizmde önemli şampiyonluk
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