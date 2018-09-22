Haber Hattı

Spor basınının acı günü Bapçum'u kaybettik
Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin kurucularından duayen gazeteci Kahraman Bapçum vefat etti. TSYD'den yapılan açıklamada, 93 yaşında vefat eden Bapçum'un, bugün Erenköy Galip Paşa Camii'nde kılınacak öğle namazından sonra Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verileceği belirtildi. Potanın Perileri'nin ilk rakibi Arjantin
Basketbolda 2018 FIBA Kadınlar Dünya Kupası
, İspanya'nın ev sahipliğinde bugün başlayacak. Şampiyonada Türkiye, B Grubu'nda Avustralya, Arjantin ve Nijerya ile karşılaşacak. Milliler ilk sınavını bugün 16:00'da Arjantin karşısında verecek. Mücadeleyi TRT
Spor naklen yayınlayacak. Süper Lig'de gündüz mesaisinde 2 maç var
Spor Toto Süper Lig
'de bugün iki maç daha var. 13:30'da başlayacak Yeni Malatyaspor-Çaykur Rizespor mücadelesini Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek. 16:00'daki Kayserispor-Atiker Konyaspor maçında ise Cüneyt Çakır
görev yapacak. Rukiye Yıldırım'dan bronz madalya geldi
Milli tekvandocu Rukiye Yıldırım
, Tayvan'ın Taoyuan kentinde düzenlenen Grand Prix
3. Seri müsabakalarında bronz madalya
kazandı. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na 40 puan veren müsabakaların son gününde yarı finalde son olimpiyat şampiyonu Güney Koreli So Hui-Kim'e mağlup olan Rukiye Yıldırım bronz madalyanın sahibi oldu. Bayanlar 49 kiloda Zeliha Ağrıs ve erkekler 80 kiloda Yunus Sarı ise ikinci turda mağlup olarak elendi.