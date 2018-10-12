Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Tüm Sporlar Haberleri > Lindsey Vonn emekliye ayrılacak

emekliye ayrılacak

ABD'li kadın kayakçı Vonn, sezon sonunda aktif spor kariyerini noktalayacak.

AA Tüm Sporlar Haberleri
Giriş Tarihi: 12.10.2018 15:52
Lindsey Vonn emekliye ayrılacak

Kariyerinde 3 olimpiyat madalyası bulunan ABD'li kadın kayakçı , sezon sonunda emekliye ayrılacağını duyurdu.

ABD televizyon kanalı NBC'ye kariyerine ilişkin açıklamalarda bulunan 33 yaşındaki sporcu, "Kayak sezonunun bitmesinin ardından emekliye ayrılacağım." ifadesini kullandı.

Kariyerinde 82 Dünya Kupası zaferi bulunan Vonn, aynı başarıyı 86 kez tekrarlayarak tüm zamanların rekortmeni konumundaki eski İsveçli kayakçı Ingemar Stenmark'ı yakalama hedefinin devam ettiğini vurgulayarak, "Bu hedefim için son kez Dünya Kupası'nda yarışacağım. Başarırsam, rüyamı gerçekleştireceğim. Başaramazsam, yine de harika bir kariyeri geride bırakmış olacağım." değerlendirmesinde bulundu.

Vonn, 2018 Pyeongchang'da bronz, 2010 Vancouver'da ise gümüş ve bronz olmak üzere 3 kez olimpiyat madalyası kazanmıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Lindsey Vonn emekliye ayrılacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN