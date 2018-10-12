Lindsey Vonn emekliye ayrılacak

Kariyerinde 3 olimpiyat madalyası bulunan ABD'li kadın kayakçı Lindsey Vonn, sezon sonunda emekliye ayrılacağını duyurdu.

ABD televizyon kanalı NBC'ye kariyerine ilişkin açıklamalarda bulunan 33 yaşındaki sporcu, "Kayak sezonunun bitmesinin ardından emekliye ayrılacağım." ifadesini kullandı.

Kariyerinde 82 Dünya Kupası zaferi bulunan Vonn, aynı başarıyı 86 kez tekrarlayarak tüm zamanların rekortmeni konumundaki eski İsveçli kayakçı Ingemar Stenmark'ı yakalama hedefinin devam ettiğini vurgulayarak, "Bu hedefim için son kez Dünya Kupası'nda yarışacağım. Başarırsam, rüyamı gerçekleştireceğim. Başaramazsam, yine de harika bir kariyeri geride bırakmış olacağım." değerlendirmesinde bulundu.

Vonn, 2018 Pyeongchang'da bronz, 2010 Vancouver'da ise gümüş ve bronz olmak üzere 3 kez olimpiyat madalyası kazanmıştı.