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Erdoğan’a söz verdi dereceler peş peşe geldi

Başkan ’a verdiği sözden sonra uluslararası başarılar elde eden , “O söz her şeyi değiştirdi” diye konuştu

Giriş Tarihi: 21.12.2018
Erdoğan’a söz verdi dereceler peş peşe geldi
Milli boksör Şennur Demir'in, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a 2016 yılında verdiği söz kariyerinde yeni bir sayfa açtı. Demir, 2016'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle verilen resepsiyonda Erdoğan'a, o yıl Dünya Şampiyonası'nda madalya sözü verdiğini söyleyerek, "İlk olarak dünya 3'üncüsü oldum. Yine aynı yıl Avrupa Şampiyonası'nda 3. oldum. 2017'de Avrupa Birliği Şampiyonası'nda altın madalya kazandım. Bu yıl Avrupa Şampiyonası'nda bronz, Dünya Şampiyonası'nda da gümüş madalya kazandım. Sayın Erdoğan'a verdiğim o söze kadar, Türkiye derecelerimden başka bir başarım yoktu. O fotoğraf ve Erdoğan'ın bize olan güveni, beni gerçekten motive etti" şeklinde konuştu.
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Erdoğan’a söz verdi dereceler peş peşe geldi
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