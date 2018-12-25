2018’de TURKSPORU zirveden inmedi

Türk sporuna olan desteğini TURKSPORU çatısı altında birleştiren Turkcell'in sponsorluğunda Türk sporcular, 2018 yılına damga vurdu.

AMPUTE MİLLİ TAKIMIMIZ TARİH YAZDI

Turkcell'in ana sponsorluğundaki Türkiye Ampute Futbol Takımı, Dünya Ampute Futbol Kupası'nda, finali penaltılarla kaybetse de Dünya ikincisi unvanına erişti.

RAMİL GULİYEV'DEN ÇİFTE ŞAMPİYONLUK

Geçen sene Dünya şampiyonu olan Ramil Guliyev, Berlin'de düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda da 200 metrede altın madalyayı boynuna geçirdi. Aynı şampiyonada 400 metre engellide yarışan Yasmani Copello da Dünya Şampiyonası'nda olduğu gibi Almanya'dan da gümüş madalya kazanarak döndü. Berlin'de 4x100 takımımız Avrupa ikincisi unvanına erişirken Yasemin Can kadınlar 5000 metrede Jak Ali Harvey de erkekler 100 metrede bronz madalyaların sahibi oldu.

HAVUZDA TARİHİ BAŞARI

Türk yüzmesinin önemli yıldızları dünya arenasında tarih yazdı. Ay-yıldızlı sporcular, Çin'de düzenlenen 14. Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda 3 final, 2 de yarı final yüzme başarısı gösterdi. 13 Türkiye rekorunun kırıldığı şampiyonada Emre Sakçı ise büyük bir başarıya imza atarak 50 metre kurbağalamada Dünya 5.'si oldu.

SÜMEYYE ALTINI KAPTI

Sümeyye Boyacı, İrlanda Cumhuriyeti'nin başkenti Dublin'de düzenlenen 2018 Avrupa Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda kadınlar 50 metre sırtüstünde altın madalyanın sahibi oldu. Sümeyye aynı zamanda Sevilay Öztürk'ün gümüş madalya aldığı kadınlar 50 metre kelebekte de bronz madalyanın sahibi oldu. Aynı şampiyonada erkekler 50 metre kelebek mücadelesinde yer alan Beytullah Eroğlu ise Avrupa üçüncüsü olarak büyük bir başarıya imza attı.

İLK YARIŞINDA DÜNYA 5.'Sİ

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Yelken Branşı da 2018'i tarihi bir başarıyla noktaladı. 2018 Paralimpik Dünya Yelken Şampiyonası'nda kadın sporcumuz Miray Ulaş, kariyerinde ilk kez yarıştığı Hansa 303 sınıfında dünya 5.'si oldu.

TURKCELL GELİBOLU MARATONU BİNLERCE İNSANI 'BARIŞ' İÇİN BULUŞTURDU

Türkiye'nin 'Barış' temalı ilk ve tek maratonu Turkcell Gelibolu Maratonu'nun dördüncüsü, binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirildi. 'Barış için Koşuyoruz' sloganıyla düzenlenen organizasyon, bu sene tüm dünyada kutlanan Troya Yılı'nın da en önemli organizasyonu olarak kayıtlara geçti. Ayrıca, iki sene önce 10 bin fidanını dikimiyle hayata geçirilen Turkcell Barış Ormanı'na, 10 bin fidan daha eklenerek ormandaki ağaç sayısı 30 bine çıkartıldı.