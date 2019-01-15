Isner, vatandaşına elendi

BUGÜN NELER OLDU

Teniste sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık başladı ve ilk sürpriz tek erkeklerde geldi. 9 numaralı seribaşı ABD'li John Isner, dünya sıralamasının 97. basamağındaki vatandaşı Reilly Opelka'ya 3-1 yenilip elendi. İki numaralı seribaşı ve 2009 şampiyonu Rafael Nadal, dünya 237 numarası James Duckworth'ü 3-0 mağlup ederek 2. tura yükseldi. Tek kadınlarda 2 numaralı seribaşı Angelique Kerber, dünya 92 numarası Polona Hercog'a 2-0 üstünlük kurdu. Maria Sharapova da Harriet Dart'ı oyun vermeden geçti.