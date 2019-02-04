Fenerbahçe’den 40 madalya, 3 Türkiye rekoru

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul'da düzenlenen Türkiye Büyükler ve 20 Yaş Altı Salon Atletizm Şampiyonası'na Fenerbahçe damga vurdu. Sarı-lacivertli atletler, şampiyonada 20 altın, 12 gümüş ve 8 bronz olmak üzere 40 madalya kazandı. Organizasyonda Fenerbahçeli sporculardan 3 de rekor geldi. Esra Yılmaz, 20 yaş altı kadınlar üç adım atlamada 26 Ocak'ta kırdığı 12.94'lük Türkiye rekorunu 13.13'e çıkardı ve altın madalyanın sahibi oldu. 20 yaş altı erkekler 60 metre yarışında piste çıkan Umut Uysal ise 6.87 ile kendisine ait olan U18 salon rekorunu 6.83'e çekerek yeniledi ve şampiyonluk elde etti. Mizgin Ay da Gençler 60 metre finalindeki 7.38'lik derecesiyle kendisine ait olan Türkiye rekorunu egale ederek yarışı kazandı.02-03 Şubat 2019 tarihlerinde düzenlenen müsabakalarda Fenerbahçeli atletlerin aldıkları sonuçlar:1. Mizgin Ay 7,38 kendine ait rekoru egale ederek birinci oldu2. Melike Malkoç 7,663. Zülha Armutçu: 7,721. Nihan Akman 9,372. Sudenaz Gürbüzkol 9,443. Sudenaz Şahin 9,581. Esra Yılmaz 13,13 metrelik atlayışıyla U20 Gençler rekoru kırarak birinci oldu1. Rümeysa Ökdem 1,771. Sümeyye Kinar 3,303. Beyza Baş 3.001.Pınar Akyol 14.711. Umut Uysal 6,83 U18 Türkiye rekoru kırarak birinci oldu.2. Yunus Emre Gümüş 7,063. Alper Güleç 6,841. Batuhan Çakır 14,771.Batuhan Önder 2.022. Bedir Alpağu 1.993. Ömer Faruk Çanakçı 4,501. Alperen Karahan 19,842.Melih Yersel 17.002. Yudum İliksiz 7,701. Derya Yıldırım 55.381.Derya Kunur 9:42.992. Şevval Ayaz 8,503. Nefise Karatay 8,551. Ecem Çalağan 6,111. Beyza Tilki 13.412. Merve Menekşe 1,802. Aysel Yılmaz 14.291. Kayhan Özer 6,762. Fatih Aktaş 6,861. Akın Özyürek 48,163.Berke Akçam 48,712. Abdullah Özdemir 1:52.171.Abdullah Özdemir 3:57,353.Süleyman Bekmezci 8:28,351. Batuhan Buğra Eruygun 7,942. Furkan Aktaş 8,131.Enes Talha Şenses 2,111.Osmancan Özdeveci 18.48