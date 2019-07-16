Novak Djokovic: Tribünler beni motive etti

GRAND

SLAM

EDERER'E

BUGÜN NELER OLDU

Wimbledon finalinde Roger Federer'i 4 saat 57 dakika süren bir mücadele sonrasında yenen Novak Djokovic, karşılaşma boyunca mental olarak gücünü korumak için büyük çaba sarf ettiğini ifade etti. Djokovic, "İzleyenlerin çoğunun Federer'i desteklediklerinin farkındaydım ancak Federer, Federer tezahüratlarınıolarak duyuyordum. Bu beni daha çok motive etti. Önümüzdeki 5 sene içinde de bunları daha çok duymayı umut ediyorum" dedi ve şöyle devam etti:Karşılaşma sonunda dizlerinin üstüne çökerek bir parça çim koparıp ağzına atan Djokovic, gazetecilerin bu davranışıyla ilgili sordukları soruyacevabını verdi.Avustralya Açık'ı 7 kez kazanan tek erkek tenisçi olan Djokovic, Fransa Açık'ı 1, Wimbledon'ı 5 ve ABD Açık'ı 3 kez kazanırken, toplam 16 Grand Slam şampiyonluğu yaşadı. En çok grand slam kazanan erkek tenisçiler sıralamasında Federer 20, Nadal ise 18 şampiyonlukla ilk iki sırada yer alırken, Djokovic ise 16 şampiyonlukla takibini sürdürüyor.Djokovic, son zaferiyle Federer'e karşı finallerdeki üstünlüğünü de perçinledi. İki taraf arasındaki ilk Grand Slam finali, 2007'de ABD Açık'ta yaşandı. Söz konusu maçı 7-6, 7-6 ve 6-4'lük setlerle 3-0 kazanan İsviçreli Federer, o günden bu yana oynadığı diğer 4 Grand Slam finalinde ise rakibine kaybettiWimbledon'da zafere ulaşan Novak Djokovic ve Simona Halep kupalarıyla birlikte geleneksel şampiyonluk pozlarını da verdiler.