E Spor derbisinde zafer Galatasaray’ın

BUGÜN NELER OLDU

Sporun yeni trendi E Spor'daki derbinin galibi Galatasaray. VFŞL'de normal sezonu 3. bitiren Galatasaray Espor, 1907 Fenerbahçe Espor'u 3-1 mağlup etti. İlk maçı aldıktan sonra ikinci maçı kaybeden Galatasaray, son iki maçı kazanarak yarı final biletini aldı. Kış Mevsimi şampiyonu olduktan sonraveile yollarını ayıran ve takviye yapmayan 1907 Fenerbahçe ise hayal kırıklığı yarattı. Galatasaray yarı finalde'in rakibi oldu. Diğer yarı final eşlemesi iseoldu.