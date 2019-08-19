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E Spor derbisinde zafer ’ın

Giriş Tarihi: 19.8.2019
E Spor derbisinde zafer Galatasaray’ın
Sporun yeni trendi E Spor'daki derbinin galibi Galatasaray. VFŞL'de normal sezonu 3. bitiren Galatasaray Espor, 1907 Fenerbahçe Espor'u 3-1 mağlup etti. İlk maçı aldıktan sonra ikinci maçı kaybeden Galatasaray, son iki maçı kazanarak yarı final biletini aldı. Kış Mevsimi şampiyonu olduktan sonra Ruin, Kirei ve Japone ile yollarını ayıran ve takviye yapmayan 1907 Fenerbahçe ise hayal kırıklığı yarattı. Galatasaray yarı finalde Bahçeşehir SuperMassive'in rakibi oldu. Diğer yarı final eşlemesi ise Royal Youth- Doğuş Üniversitesi Aurora oldu.
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