Nurmagomedov’a servet

BUGÜN NELER OLDU

Dağıstanlı Karma Dövüş Sanatları şampiyonu Khabib Nurmagomedov, bugün unvanını korumak için Abu Dhabi'de Dustin Poirier ile karşılaşacak. Geçen yıl Conor McGregor'u yenerek bu unvanı ele geçiren ve 2 milyon dolar kazananNurmagomedov'un babası ise aldıkları paranın normal olduğunu belirterek, "Çünkü biz popüleriz. Arena'ya girdiğimizde bize gösterilen reaksiyonu da gördünüz, Poirier'e de" dedi. Nurmagomedov ise 30 yaşındaki rakibini küçümsemediğini ama yine kazanacağını söyledi.