İstiklal Marşımızı da dinleteceğim

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Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonu'nun sponsoru olan Turkcell'in desteklediği ay-yıldızlı paralimpik yıldızlardan Sümeyye Boyacı, 9. Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Bu sonuçla 2020 Paralimpik Oyunları'na katılmayı garantileyen Sümeyye Boyacı duygularını,sözleriyle açıkladı.CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası 50 metre sırt üstü finalinde ikinci olarak gümüş madalya kazanan Sümeyye Boyacı ve aynı yarışta üçüncü olan Sevilay Öztürk'ü tebrik etti. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Sümeyye Boyacı'yı dünya ikinciliği başarısından dolayı tebrik eden Erdoğan, şampiyonada Türkiye'yi temsil eden milli sporcuları Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne davet etti.TURKCELL Kurumsal İletişim Direktörü İsmail Özbayraktar da "Engelli vatandaşlarımızın spor yoluyla hayata katılmalarına verdiğimiz destek bizim için çok özel. Sümeyye gibi önemli sembol sporcularımızın başarıları da toplumda bu yönde bilincin artmasına katkı sağlıyor. Engelli vatandaşlarımızın hayatın her alanında olmaları için, onların yanında, onlarla birlikte yürümekten büyük bir onur duyuyoruz. Turkcell olarak engelli sporlarına desteğimizi sürdüreceğiz" ifadesine kullandı.