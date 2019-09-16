Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonu'nun sponsoru olan Turkcell'in desteklediği ay-yıldızlı paralimpik yıldızlardan Sümeyye Boyacı, 9. Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Bu sonuçla 2020 Paralimpik Oyunları'na katılmayı garantileyen Sümeyye Boyacı duygularını, "Ben Cumhuriyet tarihimizin yüzmedeki ilk kadın dünya ikincisi oldum. Bunun da haklı gururunu yaşıyorum. Daha 16 yaşındayım ve idolümden sadece bir göz açıp kapama süresi kadar kısa bir zaman diliminde geride kaldım. 3 salise ile Dünya ikincisi oldum. Şimdilik gümüş madalya alarak bayrağımızı podyuma taşıdım. Ama önümde uzun bir yol var. Umarım büyük şampiyonalarda İstiklal Marşımızı da dinleteceğim"
sözleriyle açıkladı.
ERDOĞAN'DAN SÜMEYYE VE SEVİLAY'A DAVET
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası 50 metre sırt üstü finalinde ikinci olarak gümüş madalya kazanan Sümeyye Boyacı ve aynı yarışta üçüncü olan Sevilay Öztürk'ü tebrik etti. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Sümeyye Boyacı'yı dünya ikinciliği başarısından dolayı tebrik eden Erdoğan, şampiyonada Türkiye'yi temsil eden milli sporcuları Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne davet etti.
'GURUR DUYUYORUZ'
TURKCELL Kurumsal İletişim Direktörü İsmail Özbayraktar da "Engelli vatandaşlarımızın spor yoluyla hayata katılmalarına verdiğimiz destek bizim için çok özel. Sümeyye gibi önemli sembol sporcularımızın başarıları da toplumda bu yönde bilincin artmasına katkı sağlıyor. Engelli vatandaşlarımızın hayatın her alanında olmaları için, onların yanında, onlarla birlikte yürümekten büyük bir onur duyuyoruz. Turkcell olarak engelli sporlarına desteğimizi sürdüreceğiz" ifadesine kullandı.