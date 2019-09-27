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Hedef 1 milyon kişi

Bu yıl dördüncüsü düzenlenecek olan ’nde hedef bir milyon ziyaretçiyi ağırlamak. Festivale 12 geleneksel spor dalında bine yakın sporcu katılacak

TURGUT DOĞAN Tüm Sporlar Haberleri
Giriş Tarihi: 27.9.2019
Hedef 1 milyon kişi

Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından bu yıl 3-6 Ekim tarihleri arasında 4'üncü kez düzenlenecek olan Etnospor Kültür Festivali'nin basın toplantısı düzenlendi. 4'üncü kez düzenlenecek kültür festivalinde, misafir ülke Arjantin'in aralarında bulunduğu 16 ülkenin katılımıyla Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek. Bir milyon ziyaretçiyi ağırlaması beklenen festivale geleneksel okçuluk, yağlı güreş, şalvar güreşi, kuşak güreşi, aba güreşi, mas güreşi, mangala, aşık atma, atlı cirit, kökbörü, atlı okçuluk ve Arjantin geleneksel sporu pato olmak üzere 12 geleneksel spor dalında bine yakın sporcu katılacak

  • Bilal Erdoğan, 3-6 Ekim'de düzenlenecek Etnospor Kültür Festivali için incelemelerde de bulundu.

Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, "Sanayi Devrimi ile başlayan batılılaşmayla birlikte dünyada tek tipleşmenin arttığını, kültürel zenginliklerin azaldığını ve bunun dünyanın barışına hizmet etmediğini, topluluklar arası huzursuzlukları tetiklediğini düşünüyoruz. Bu seneki sloganımız 'Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın' olacak. Bu sloganı çok düşündük. Artık, 'Biz yapamayız, şu mücadeleden geri kaldık' devirleri bitti. Biz Türkiye olarak bu mücadeleden dönmeyeceğiz. Sporda da, kültürel dirilişimiz içinde dönmeyeceğiz. İnşallah sporcularımız da bunu sahada ortaya koyacak" diye konuştu

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