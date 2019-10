Haber turu

BUGÜN NELER OLDU

UEFA Avrupa Ligi'nde Dudelange ile Karabağ arasında oynanan maçta Ermenistan'ın elindeki Dağlık Karabağ bölgesinin bayrağını taşıyan bir 'drone'un sahanın üzerinde uçurulmasının yankıları sürüyor. Azerbaycan Futbol Federasyonu olayı provokasyon olarak nitelendirirken, kulüp yöneticilerinin olay anındabelirtildi. AFFA, provokasyona uymayarak profesyonelce davranan Karabağ futbolcularına da teşekkür etti. Ağdam bölgesinin büyük kısmı Ermenistan işgali altında olduğu için Karabağ'ın maçlarını Bakü'de oynadığı hatırlatılan açıklamada, "AFFA, tüm futbol karşılaşmalarının FIFA ve UEFA'nın belirlediği kurallar çerçevesinde yapılmasını destekliyor. Karşılaşmalarda yapılan siyasi provokasyon çabalarını sert şekilde kınıyoruz" ifadelerine yer verildi.TÜRKİYE Voleybol Federasyonu ile geçen seneden beri birçok sponsorluk anlaşması yapan AXA Sigorta son olarak 2 sezon için Efeler Ligi'nin isim sponsoru da oldu. AXA Sigorta Genel Müdürlüğü Binası'nda gerçekleştirilen imza törenine, TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, AXA Sigorta CEO'su Yavuz Ölken, AXA Sigorta Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı ve icra kurulu üyesi Firuzan İşcan katıldı. AXA Sigorta Üst Yöneticisi Yavuz Ölken, Kupa Volley'in de isim sponsoru olduklarını hatırlatarak,diye konuştu.TÜRKİYE'DE patika koşusu kültürünü geliştirmeyi hedefleyen doğa sporları markası Salomon, Kapadokya Ultra Trail etkinliği öncesinde 12 Ekim Cumartesi günü, How to Trail Run-Eymir Gölü adı ile her koşucuya açık olan bir koşu antrenmanı düzenleyecek. Katılımın ücretsiz olduğu etkinlikte tüm Salomon takım sporcuları da yer alacak ve katılımcılara tecrübelerini aktaracak. Etkinlikle ilgili detaylar Salomon Running sosyal medya hesaplarında yer alıyorTURKCELL Gelibolu Maratonu'nun 5.'si yarın Çanakkale'de gerçekleştirilecek. Katılımcıların dört parkurda yer alabileceği organizasyonda Turkcell Barış Ormanı daha da genişleyecek. Üç yıldır katılımcılar adına dikilen fidanlarla oluşturulan ormana bu yıl her katılımcı için 10 fidan dikilecek. Bugüne kadar 20 binden fazla kişinin katıldığı etkinlikte bu yıl da maraton, yarı maraton, 10 kilometre koşusu ve halk koşusu mücadeleleri olacak.TFF 1. Lig'in 7. haftasında dün Altay, sahasında Bursaspor'u 2-1 mağlup etti. 9. dakikada Paixao skoru 1-0'a getirdi. İzmir temsilcisi, 30'da da Tatos'un golüyle farkı ikiye çıkardı. 45+2'de Diarra konuk ekibi umutlandıran golü attı: 2-1. 67'de Latovlevici'nin şutunu, Altay kalecisi Emre çıkardı. Maç 2-1 kazanan İzmir ekibi puanını 12'ye çıkararak 2. sıraya yükseldi. 12 puanlı Timsah, ise kazanması halinde maç fazlasıyla lider olacakken averajla 3. sıraya geriledi.