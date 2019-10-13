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'ndan gümüş madalya

'nda 51 kiloda mücadele eden , finalde Rus rakibine yenilerek podyumun ikinci basamağına çıktı.

AA Tüm Sporlar Haberleri
Giriş Tarihi: 13.10.2019 12:05
Buse Naz Çakıroğlu'ndan gümüş madalya

Rusya'da devam eden Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 51 kiloda ringe çıkan milli sporcu Buse Naz Çakıroğlu, gümüş madalya kazandı.

Ulan Ude kentinde gerçekleştirilen organizasyonda Buse Naz Çakıroğlu, 51 kilo finalinde Rus Liliya Aetbaeva ile karşı karşıya geldi.

Rakibine mağlup olan milli sporcu, podyumun ikinci basamağına çıktı.

Buse Naz Çakıroğlu, yarı finalde, daha önce 6 kez dünya şampiyonu olan Hint Chungneijang Mary Kom Hmangte'yi mağlup etmişti.

Şampiyonada bugün ayrıca 69 kiloda Busenaz Sürmeneli ve 81 kiloda Elif Güneri, altın madalya için ringe çıkacak.

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Buse Naz Çakıroğlu'ndan gümüş madalya
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