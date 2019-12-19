Bilal Erdoğan: Geleneksel sporlar üniversitelerde de yapılmalı

BUGÜN NELER OLDU

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde öğrencilerle bir araya geldi. Erdoğan, organizasyonda yaptığı konuşmada konfederasyonun çalışmalarını İstanbul merkezli sürdürdüğünü belirterek, "Tüm dünyada insanların geleneksel sporlara ilgisini artırmak istiyoruz. Dünyadan bu alanda çalışmalar yapan insanları bir araya getiriyoruz. Kurumlarla üyelik ilişkisi kuruyoruz. Geleneksel sporlar dünyada gündem haline gelmeye başladı. Geleneksel sporlar üzerinden global bir ağ oluşturuyoruz" diye konuştu.Geleneksel Türk okçuluğunun tescillenmesinin yapılan çalışmaların sonucunda olduğunu dile getiren Bilal Erdoğan, "Bugüne kadar okullarda geleneksel okçuluğumuzu tanıttık. Artık üniversitelerimizde de yapalım dedik ve Hacı Bayram Veli Üniversitesi ile başladık. Umarım hayırlı bir başlangıç olur" ifadelerini kullandı.