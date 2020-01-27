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hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 27.1.2020 ABONE OL
Garbis Zakaryan hayatını kaybetti
TÜRKIYE'NIN ilk profesyonel boksörü Garbis Zakaryan hayatını kaybetti. 'Demir Yumruk' lakaplı sporcu Galatasaray formasıyla İstanbul ve Türkiye şampiyonluklarının yanı sıra Orta Doğu boks şampiyonluğunu da kazanmıştı. 24 yaşında ilk profesyonel boksörümüz olarak tarihe geçen Zakaryan, 22 yıllık kariyerinin ardından 1966 yılında boks hayatına nokta koymuştu. Zakaryan'ın cenaze töreni, 29 Ocak Çarşamba günü Beyoğlu Üç Horan Ermeni Kilisesi'nde düzenlenecek, naaşı cenaze töreninin ardından Şişli Ermeni Mezarlığı'na defnedilecek.
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Garbis Zakaryan hayatını kaybetti
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