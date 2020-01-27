BUGÜN NELER OLDU

TÜRKIYE'NIN ilk profesyonel boksörü Garbis Zakaryan hayatını kaybetti. 'Demir Yumruk' lakaplı sporcu Galatasaray formasıyla İstanbul ve Türkiye şampiyonluklarının yanı sıra Orta Doğu boks şampiyonluğunu da kazanmıştı. 24 yaşında ilk profesyonel boksörümüz olarak tarihe geçen Zakaryan, 22 yıllık kariyerinin ardından 1966 yılında boks hayatına nokta koymuştu.naaşı cenaze töreninin ardından Şişli Ermeni Mezarlığı'na defnedilecek.