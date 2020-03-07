Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den Sivasspor maçı için 4 emir!

Galatasaray'da Fatih Terim tamamen saha içine konsantre olmuş durumda. Dersine iyi çalışan İmparator önce yardımcılarıyla Sivasspor'un artılarını ve eksilerini analiz etti, ardından bunları öğrencilerine aktardı. Deneyimli hoca, Yiğidoların bu maçta 3 puan için sahada olacağını hatırlatıp onların aşırı hırsının kendileri lehine işleşeceğini belirtti. Terim 4 önemli konuda futbolculara uyarılarda bulundu. Bunların başında Emre Kılınç ve Fernando'nun çok iyi kullandığı kanatlar geliyor.



BİLDİĞİNİZİ OYNAYIN

Fatih Terim, Onyekuru ve Feghouli'den kanat beklerine yardımcı olmalarını istedi. İmparator, Sivasspor'un kontratağa hızlı ve çok adamla çıktığını belirterek geriye dönüşlerde çabuk olmaları gerektiğini öğrencilerine aktardı. Usta hocanın bir başka uyarısı da "Panik yok. Öne geçeriz, yenik duruma düşeriz fark etmez. Bizi buraya getiren oyunu görmek istiyorum. Sakin kalın" oldu. Terim ayrıca Sivasspor'un Yatabare'ye oynadığı uzun toplara dikkat çekti. Topu rahat indirmesin emrini verdi.



CİMBOM HIRSLI

Şampiyonluk şansını her hafta artıran sarı-kırmızılılar, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman sahasındaki çalışma ısınma hareketleriyle başladı. 5'e 2 dar alanda pas oynandı. Ana bölümde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirildi. İdman yenilenme koşuve ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

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