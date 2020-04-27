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Formula 1'de etabı seyircisiz!

Corona virüsü Formula 1'i sekteye uğratmaya devam ediyor. etabının iptal olmasının ardından, etabının da seyircisiz düzenleneceği açıklandı. Ancak Britanya etabının da iptal olma ihtimali bulunuyor.

Giriş Tarihi: 27.4.2020 12:33 Güncelleme Tarihi: 27.4.2020 12:33 ABONE OL
Formula 1'de Büyük Britanya etabı seyircisiz!

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın Büyük Britanya etabı, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında seyircisiz gerçekleştirilecek.

Organizasyonun internet sitesinde yer alan açıklamada, İngiltere'nin Northamptonshire bölgesindeki Silverstone Pisti'nde temmuzda düzenlenmesi planlanan etabın, salgın nedeniyle iptal veya erteleme kararı çıkmaması halinde seyircisiz yapılacağı belirtildi.

Salgın sebebiyle 2020 sezonunda şu ana kadar 10 etap, ertelendi veya iptal edildi.

Formula 1 sezonunun 5 Temmuz'da Avusturya'daki yarışla başlaması bekleniyor.

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Formula 1'de Büyük Britanya etabı seyircisiz!
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