Eşref Hamamcıoğlu'ndan Galatasaray'ın açıklamasına çok sert yanıt

Galatasaray yönetimi ile Divan Başkanı Eşref Hamamcıoğlu arasındaki 'play-off' krizi büyüyor. Hamamcıoğlu, Süper Lig'de şampiyonun play-off sistemi ile belirlenmesi için TFF'ye öneride bulunduğunu açıklamış, sarı-kırmızılı yönetim ise resmi siteden yayınladığı açıklama ile yetki ve sorumluluğundaki konular hakkında Galatasaray'ı temsilen başkan ve yetkili yönetim kurulu üyelerinin açıklamalarda bulunabileceğini belirterek bunların dışında açıklama yapan kişilerin sarı kırmızılı kulübü bağlamayacağını belirtmişti.

Galatasaray tarafından yapılan bu açıklamanın hedefindeki isim olduğu iddia edilen Hamamcıoğlu sert bir cevap verdi. Radyospor'a konuşan Hamamcıoğlu şu ifadeleri kullandı:

"BU DEKLARASYONU YAYINLAYANLAR FIRSATÇIDIR"

"Galatasaray'ın yaptığı açıklama sanıyorum benim için. Ben burada kişisel görüşlerimi paylaştım. Ben böyle bir deklarasyonu yadırgıyorum. Ben sorulan sorulara cevap verdim. Yönetimi bu cevabı yayınlarken bir infial içinde gördüm. Beni trol hesaplarla ve gazetecilerle birlikte fırsatçılıkla suçladılar. Ben asıl Mustafa Cengiz burada olmadığı için bu deklarasyonu resmi siteden yayınlayanlara fırsatçı diyorum. Bunu yayınlayanlar Mustafa Cengiz'in yokluğunu fırsat bildi. Bu durum önce kulübü daha sonra da bu kişileri itibarsızlaştırır. Bu konulara dikkat etmek lazım. İnsanların sağlığının ön planda olduğu bir zamanda ben görüşlerimi paylaşabilirim. Bunu beğenen beğenir. Bu durum Galatasaray'ı böler."

"İTİBARIMI TROL HESAPLARLA KAZANMADIM!"

"Ben bugünkü itibarımı trol hesaplar sayesinde kazanmadım. Onlar sayesinde de kaybetmem. İbra olmamış bir Yönetim Kurulu bu demeçleri nasıl verebilir önce buna bakmak lazım. Aslında bizim aramızda bir problem yok ancak bir problem çıkarılıyor. Burada bir kavga söz konusu değil ama bazen fikir ayrılıkları olabiliyor. Bu fikir ayrılıkları Galatasaray'ın zenginliğidir. Ben Galatasaray'ın nerede temsil edilip edilemeyeceğini en az bu deklarasyonu yayınlayanlar kadar iyi biliyorum hatta öğretme konumunda bulunuyorum."

"ÇOK AYIP VE VİCDANSIZ ŞEYLER"

"Benim verdiğim demeç yönetim aleyhine bir demeç değil. Bunun cevabını resmi siteyi kullanarak vermek densizliktir. Bunlar çok ayıp ve vicdansız şeyler.

Böyle bir durumu fırsat bilerek resmi siteyi kullanmak doğru değil. Şu anda seçim ortamı falan yok. Böyle bir ortamdan kimse yararlanmaz. Burası Galatasaray. Bu konuda hiç kimse prim yapamaz. Bizim en büyük temennimiz Mustafa Cengiz'in göreve dönmesi. Galatasaray'da kimin yetkili olduğunu ben çok iyi biliyorum. Şu anda bütün dualarımız Mustafa Cengiz'le birlikte."

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