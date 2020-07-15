Haber hattı

GALATASARAY Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ertuğrul Erdoğan, Zalgiris Kaunas'tan gelen teklifi reddetti. Litvanya ekibine teşekkür eden 51 yaşındaki Koç, dün sarı-kırmızılı kulüple 1+1 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Ertuğrul Erdoğan yaptığı açıklamada "G.Saray'a geldiğim günden bu yana kulübün köklerinde var olan basketbol kültürünü yeniden canlandırmaya çalıştık.dedi.ALMANYA, Manuel Neuer'in söylediği şarkısını tartışıyor… 34 yaşındaki milli kaleci, Bayern Münih'teki kaleci antrenörü Toni Tapalovic ve bazı Hırvat arkadaşları ile birlikte sosyal medyaya yansıyan görüntülerinde "Lijepa Li Si" isimli Hırvat şarkısını söylüyor. Şarkı, Bosna Hersek'in topraklarının Hırvatistan'a ait olduğunu içeren ırkçı sözlere sahip.BEŞIKTAŞ'IN eski hocası Carlos Carvalhal ülkesi Portekiz'de saldırıya uğradı. Rio Ave'yi çalıştıran 54 yaşındaki teknik adam, Braga'daki evine döndüğü sırada 3 saldırganın soygun girişimi ile karşılaştığını açıkladı. Durumunun iyi olduğunu söyleyen Carvalhal,diye konuştu.LEICESTER City'de forma giyen Çağlar Söyüncü,rakibine tekme atarak doğrudan kırmızı kart görmüştü. Milli futbolcuya federasyon 3 maç men cezası verdi. Böylece Çağlar, sezonu kapatmış oldu. Leicester City menajeri Rodgers,ifadesini kullandı.POTADA yeni yapılanmaya giden F.Bahçe Beko, transferde hız kesmiyor… Kızılyıldız'ın 1990 doğumlu oyun kurucu Lorenzo Brown'la 1 yıllığına anlaşıldı. Geçtiğimiz sezon kariyerinde ilk kez Euroleague'de sahne alan Brown, 27 maçın tamamına ilk 5'te başlarken 12.3 sayı, 3.3 ribaund ve 4.6 asist ortalamaları ile takımına katkı sağladı.TÜRİHİNDE ilk kez Süper Lig'e yükselen Hatayspor, transfer çalışmalarına başladı ve Selçuk İnan'a teklif götürdü. Hatayspor'un Başkanı Nihat Tazearslan TRT Spor'a yaptığı açıklamadadedi. 35 yaşındaki yıldızın sözleşmesi bu sezon bitiyor.GENÇLIK ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı elde eden Masa Tenisi Milli Takımı sporcuları'u tebrik etti. Kasapoğlu, "Bizleri gururlandıran milli sporcularımızı kutluyor, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda başarılar diliyorum. Milli sporcularımızın başarısında emeği geçenleri de tebrik ediyorum" dedi.NFL Ligi'nin en köklü kulüplerinden biri olan Washington Redskins, ismini ve logosunu değiştirme kararı aldı. 1937 yılından bu yana isim ve logosunu değiştirmeyenSon olarak stadyumun sponsoru olan Fedex'in de baskılarını artırması sonrasında kulüp yönetimi bu kararı alırken yeni isim ve logo da merak konusu oldu.