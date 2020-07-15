Haber hattı

Erdoğan Zalgiris'i reddetti
GALATASARAY Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ertuğrul Erdoğan, Zalgiris Kaunas'tan gelen teklifi reddetti. Litvanya ekibine teşekkür eden 51 yaşındaki Koç, dün sarı-kırmızılı kulüple 1+1 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Ertuğrul Erdoğan yaptığı açıklamada "G.Saray'a geldiğim günden bu yana kulübün köklerinde var olan basketbol kültürünü yeniden canlandırmaya çalıştık. Hep birlikte, kaldığımız yerden devam"
dedi.
Manuel Neuer'den ırkçı şarkı!
ALMANYA, Manuel Neuer'in söylediği şarkısını tartışıyor… 34 yaşındaki milli kaleci, Bayern Münih'teki kaleci antrenörü Toni Tapalovic ve bazı Hırvat arkadaşları ile birlikte sosyal medyaya yansıyan görüntülerinde "Lijepa Li Si" isimli Hırvat şarkısını söylüyor. Şarkı, Bosna Hersek'in topraklarının Hırvatistan'a ait olduğunu içeren ırkçı sözlere sahip. Sosyal medyada oyuncu büyük tepki görürken Mesut Özil'in suçu olmamasına rağmen karşılaştığı ırkçılığa dikkat çekiliyor.
Carvalhal'a gasp girişimi
BEŞIKTAŞ'IN eski hocası Carlos Carvalhal ülkesi Portekiz'de saldırıya uğradı. Rio Ave'yi çalıştıran 54 yaşındaki teknik adam, Braga'daki evine döndüğü sırada 3 saldırganın soygun girişimi ile karşılaştığını açıkladı. Durumunun iyi olduğunu söyleyen Carvalhal, "Oğlum Jose Carlos'un yardımı ile durumu çözmeyi başardık. Bazı sıyrıklar ve çürükler var ama endişelenecek bir durum yok"
diye konuştu.
Çağlar sezonu kapattı!
LEICESTER City'de forma giyen Çağlar Söyüncü, 4-1 kaybettikleri Bournemouth maçında
rakibine tekme atarak doğrudan kırmızı kart görmüştü. Milli futbolcuya federasyon 3 maç men cezası verdi. Böylece Çağlar, sezonu kapatmış oldu. Leicester City menajeri Rodgers, "Çağlar'la konuştum. İstemediğimiz bir disiplinsizlik yaptı. Bundan ders çıkaracaktır"
ifadesini kullandı.
Lorenzo Brown F.Bahçe'de
POTADA yeni yapılanmaya giden F.Bahçe Beko, transferde hız kesmiyor… Kızılyıldız'ın 1990 doğumlu oyun kurucu Lorenzo Brown'la 1 yıllığına anlaşıldı. Geçtiğimiz sezon kariyerinde ilk kez Euroleague'de sahne alan Brown, 27 maçın tamamına ilk 5'te başlarken 12.3 sayı, 3.3 ribaund ve 4.6 asist ortalamaları ile takımına katkı sağladı. Öte yandan sarı-lacivertliler Fransız pivot Joffrey Lauvergne ile de yollarını ayırdı.
Hatay, Selçuk'u istiyor
TÜRİHİNDE ilk kez Süper Lig'e yükselen Hatayspor, transfer çalışmalarına başladı ve Selçuk İnan'a teklif götürdü. Hatayspor'un Başkanı Nihat Tazearslan TRT Spor'a yaptığı açıklamada "Selçuk İnan ile bir görüşmemiz oldu. Ama G.Saray'da devam edecek diye biliyorum. İstiyoruz elbette. Memleketimizin çocuğu, Hataylı Selçuk... Son durum şimdilik böyle"
dedi. 35 yaşındaki yıldızın sözleşmesi bu sezon bitiyor.
Olimpiyat vizesi için tebrik
GENÇLIK ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı elde eden Masa Tenisi Milli Takımı sporcuları Ali Öztürk, Nesim Turan, Hatice Duman, Neslihan Kavas ve Kübra Korkut
'u tebrik etti. Kasapoğlu, "Bizleri gururlandıran milli sporcularımızı kutluyor, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda başarılar diliyorum. Milli sporcularımızın başarısında emeği geçenleri de tebrik ediyorum" dedi.
Redskins'in adı değişiyor
NFL Ligi'nin en köklü kulüplerinden biri olan Washington Redskins, ismini ve logosunu değiştirme kararı aldı. 1937 yılından bu yana isim ve logosunu değiştirmeyen Amerikan Futbolu ekibi, Redskins (Kızılderili) anlamına gelen adını ırkçılık çağrıştırdığı için değiştirecek.
Son olarak stadyumun sponsoru olan Fedex'in de baskılarını artırması sonrasında kulüp yönetimi bu kararı alırken yeni isim ve logo da merak konusu oldu.