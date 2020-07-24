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Kadına şiddete karşı ‘Tek Yürek’

Kadına şiddete karşı mücadele kapsamında , tarafından düzenlenen ‘Şiddete Dur De’ kampanyasına katıldı

Giriş Tarihi: 24.7.2020 ABONE OL
Kadına şiddete karşı ‘Tek Yürek’
Kadına karşı şiddete mücadele kapsamında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kulüpler Birliği Vakfı tarafından düzenlenen "Kadına Karşı Şiddete Dur De" kampanyasının toplantısına katıldı. Bakan Selçuk, "Geçtiğimiz gün, Pınar Gültekin'i gencecik bir kızımızı kaybettik. Kim bilir geleceğe dair birçok hayali ve umudu vardı. Kederli ailesine baş sağlığı diliyorum. Diğer kadın cinayetlerin de olduğu gibi bunu da lanetliyoruz. Yiten can bizim canımız. Bakanlık olarak bu davaya müdahil olacağız. Katilin en ağır ceza alması için sürecin takipçisi olacağız" dedi.
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Kadına şiddete karşı ‘Tek Yürek’
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