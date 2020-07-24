Kadına şiddete karşı ‘Tek Yürek’

Kadına karşı şiddete mücadele kapsamında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kulüpler Birliği Vakfı tarafından düzenlenenkampanyasının toplantısına katıldı. Bakan Selçuk, "Geçtiğimiz gün, Pınar Gültekin'i gencecik bir kızımızı kaybettik. Kim bilir geleceğe dair birçok hayali ve umudu vardı. Kederli ailesine baş sağlığı diliyorum.dedi.