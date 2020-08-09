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'dan 'un yeni transferi yorumu

, 'den 'nın satın alma opsiyonuyla birlikte 2 yıllığına kiralandığını açıklamıştı. Valladolid Başkanı ,  genç yıldız için, "'Videolarını izlediğimde ilgimi çekti. Dayanamayıp, Stiven'i almak için Ekvador'a gittim ve onu Valladolid'e ettim." ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 9.8.2020 19:08 ABONE OL
Ronaldo'dan Trabzonspor'un yeni transferi Stiven Plaza yorumu

Trabzonspor Kulübü, İspanya'nın Real Valladolid takımından Ekvadorlu forvet Stiven Plaza'yı satın alma opsiyonuyla 2 yıllığına kiralamıştı.

KAP'ta yer alan açıklamada, 21 yaşındaki futbolcunun kiralama bedeli olarak Real Valladolid Kulübüne iki taksit halinde toplam 100 bin euro ödeneceği belirtilmişti.

RONALDO'DAN ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Trabzonspor'un, Valladolid'den kiralık olarak transfer ettiği Stiven Plaza için Brezilyalı efsane futbolcu Ronaldo'dan övgü dolu sözler...

Trabzonspor'un kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurduğu Stiven Plaza, Valladolid'in sahibi olan Ronaldo'nun yaptığı ilk transferdi.

Ronaldo, genç futbolcu hakkında "Videolarını izlediğimde ilgimi çekti. Dayanamayıp, Stiven'i almak için Ekvador'a gittim ve onu Valladolid'e transfer ettim. Potansiyeli çok yüksek. O benim ilk transferim." sözlerini kullanmıştı.


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Ronaldo'dan Trabzonspor'un yeni transferi Stiven Plaza yorumu
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