Son dakika: Galatasaray'da iki ismin corona testi pozitif!

Galatasaray Kulübü, yaptığı son dakika açıklaması ile voleybol takımından iki ismin corona virüsü testinin pozitif olduğunu açıkladı. Yapılan açıklamaya göre corona virüsü testine giren Galatasaray Erkek Voleybol Takımı'ndan bir oyuncu ve bir kulüp çalışanının virüse yakalandığı belirtildi.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şöyle;





Galatasaray altyapısında 1 futbolcunun corona virüsü testlerinin pozitif çıkmasının ardından bir corona virüsü şoku da voleybol takımında yaşandı. Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı'nda 1 oyuncu kadrosunda 1 teknik heyette olmak üzere toplamda 2 pozitif vakaya rastlandı.

Sarı-kırmızılı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımımıza, sponsor hastanelerimiz Medical Park ve Liv Hospital'ın katkılarıyla Covid 19 PCR testleri yapılmıştır. Testler sonucunda bir oyuncu kadromuzda, bir teknik ekibimizde olmak üzere iki kişide pozitif bulguya rastlanmıştır. Oyuncumuz ve teknik ekip personelimiz izolasyona alınmış olup gözetim altında bulunmaktadır." ifadeleri yer aldı.

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