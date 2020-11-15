Lewis Hamilton: Kimseyi dinlemeyin asla pes etmeyin

Mercedes'in Büyük Britanyalı sürücüsü Lewis Hamilton, DHL Türkiye Grand Prix'sinde şampiyonluğunu ilan ederek Alman Michael Schumacher'in rekoruna ortak oldu.

Intercity İstanbul Park'ta düzenlenen müsabakada birinci olan Hamilton, sürücüler klasmanında ikincilikte yer alan takım arkadaşı Valtteri Bottas'ın önünde bitime 3 etap kala şampiyonluğu garantiledi.

Hamilton, 2008, 2014, 2015, 2017, 2018 ve 2019'dan sonra 2020 sezonunda da zafere ulaşarak kariyerinin 7. şampiyonluğunu kazandı.

Böylece Hamilton, Alman Michael Schumacher'in 7 kezle "Formula 1'de en fazla şampiyonluk yaşayan pilot" rekorunu egale etti.

HAMILTON: KİMSEYİ DİNLEMEYİN, ASLA PES ETMEYİN

Hamilton yarıştan sonra yaptığı açıklamada, "Kesinlikle kelimeleri bulamıyorum şu anda. Buradaki herkese teşekkür etmekle başlamak istiyorum. Çok gurur duyuyorum, herkese çok büyük teşekkür ediyorum. Destekçilerime ve aileme de teşekkür ediyorum. Yapamayacağınızı söyleyen kimseyi dinlemeyin, asla pes etmeyin ve kendinizden asla şüphe duymayın. Bugün buraya gelirken çok zor olacağını biliyordum. Elimizden gelenin en iyisini yaptık ve çok şey öğrendik. Takım olarak bunu yapıyoruz oyun oynamıyoruz uğraşıyor ve geliştirmeye çalışıyoruz. Hiç bir zaman kusursuz olamıyorsunuz." ifadelerini kullandı.