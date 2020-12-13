Son dakika: İbrahim Çolak'tan altın madalya

Son dakika haberi... Dünya şampiyonu milli cimnastikçimiz İbrahim Çolak Mersin'de süren Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda halka aletinde altın madalya kazandı. Çolak, şampiyona tarihimizdeki ilk birinciliği elde ederek tarih yazdı.
Giriş Tarihi: 13.12.2020 16:48Son Güncelleme: 13.12.2020 16:59ABONE OL
Dünya şampiyonu milli cimnastikçimiz İbrahim Çolak Mersin'de süren Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda halka aletinde altın madalya kazandı. Çolak, şampiyona tarihimizdeki ilk birinciliği elde ederek tarih yazdı.