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Son dakika haberi... Dünya şampiyonu milli cimnastikçimiz Mersin'de süren Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda halka aletinde kazandı. Çolak, şampiyona tarihimizdeki ilk birinciliği elde ederek tarih yazdı.

Giriş Tarihi: 13.12.2020 16:48 Son Güncelleme: 13.12.2020 16:59 ABONE OL
Son dakika: İbrahim Çolak'tan altın madalya

Dünya şampiyonu milli cimnastikçimiz İbrahim Çolak Mersin'de süren Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda halka aletinde altın madalya kazandı. Çolak, şampiyona tarihimizdeki ilk birinciliği elde ederek tarih yazdı.

Detaylar gelecek...

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Son dakika: İbrahim Çolak'tan altın madalya
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