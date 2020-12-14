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'nda finalde!

'da düzenlenen Güreş 'nda milli sporcumuz , kadınlar 72 kiloda adını finale yazdırdı. , finalde yarın Bulgar sporcu 'yla mücadelesi verecek.

Giriş Tarihi: 14.12.2020 21:20 ABONE OL
Milli güreşçi Buse Tosun Dünya Kupası'nda finalde!

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da gerçekleşen turnuvanın üçüncü gününde kadınlarda 50, 53, 55, 62 ve 72 kiloda güreşçiler finale çıkma mücadelesi verdi.

Türkiye'yi 72 kiloda temsil eden Buse Tosun, Hindistan'dan Preet Kaur Gursharan, Rusya'dan Evgeniia Zakharcenko'yu eleyerek yarı finale yükseldi. Buse Tosun, yarı finalde Ukraynalı Alla Belinska'yı 6-2 yenerek adını finale yazdırdı. Milli güreşçi, finalde yarın Bulgar sporcu Yuliana Vasileva Yaneva'yla altın madalya mücadelesi verecek.

Mindere çıkan diğer milli güreşçilerden 50 kiloda Evin Demirhan, 53 kiloda Zeynep Yetgil, 55 kiloda Bediha Gün, 62 kiloda Cansu Aksoy, rakiplerine yenildi.

53 kiloda Zenyep Yetkil, çeyrek finalde elendiği Yunan rakibi Maria Prevolaraki'nin finale çıkmasıyla bronz madalya maçı oynamaya hak kazandı. 50 kiloda Evin Demirhan ve 62 kiloda Cansu Aksoy, bronz madalya yolunda repesaj maçı yapacak. Bronz madalya ve repesaj maçları da yarın gerçekleşecek.

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Milli güreşçi Buse Tosun Dünya Kupası'nda finalde!
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