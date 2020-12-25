Haber hattı

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Giriş Tarihi: 25.12.2020 ABONE OL
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Orhan Terzi'den duygusal mesaj
TFF 1. Lig ekibi Menemenspor'un fazla yabancı oynattığı için hükmen yenik sayıldığı Adanaspor maçının ardından görevine son verilen yardımcı antrenör Orhan Terzi, sosyal medya hesaplarından vefat eden annesiyle bir fotoğrafını paylaşarak, "Annem yapmadığım bir hatadan dolayı oğlunu günah keçisi ilan ett-i ler, ismimi lekediler. En çok neye üzülüyorum biliyor musun annem, oğlunu otelden atıp uçak biletini iptal ettiler. Bu dünya bize göre değil. Bu dünya sahtekarların, yalancıların, hırsızların dünyası be annem" notunu düştü. Menemen yönetimi ise görevden almanın kural hatasıyla ilgili olmladığını açıkladı

Dresden seyircisiz maç için 72 bin bilet sattı
KORONAVİRÜS nedeniyle kulüpler ekonomik problemleri çözmek için çeşitli yollar denerken, Almanya 3. Lig'inde mücadele eden Dynamo Dresden seyircisiz maçlar için taraftarlarına tanesi 4 Euro'dan sembolik bilet kampanyası başlattı. Dresden taraftarları bu kampanyaya büyük ilgi gösterdi. Yapılan açıklamada, kupada oynanan Darmstadt maçı için 72 bin 112 bilet satıldığı kaydedildi.

Erzurumspor Mesut Bakkal ile anlaştı
SÜPER Lig'de zor günler geçiren son sıradaki Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor, teknik direktör Mesut Bakkal'la anlaştı. Daha önce Mehmet Özdilek'in yerine takımın başına Hüseyin Çimşir gelmişti. Ancak takımıyla ligde 4 maça çıkan Çimşir alınan kötü sonuçlar sonrası gönderilmişti. Mavi-beyazlı ekibin, tecrübeli teknik direktör Mesut Bakkal ile prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi. 56 yaşındaki çalıştırıcının, Erzurumspor ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalayacağı belirtildi.Orhan Terzi'den duygusal mesaj

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