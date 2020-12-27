Başarının şifresi beyin fırtınası

Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda sporcularımız tarih yazarken toplanan 10 madalya ve elde edilen ilkler Türkiye için büyük önem taşıyordu. Cimnastikte Türkiye'ye çok sayıda başarı kazandıran, sonrasında da yönetici olarak Türk sporuna katkı vermeye devam eden federasyon başkanı Suat Çelen,Spor'un konuğu oldu. Göreve geldikleri an hem kısa hem de uzun vadeli planlar yaptıklarının altını çizen Çelen,söyledi. Başarılarının tesadüf değil sistemli çalışmanın ürünü olduğunu belirten Çelen, şöyle devam etti:"7 yıl önce göreve geldiğimizde beyin fırtınası ile başladık. Spordan gelen bir yönetim ve idareci kadrosu oluşturarak, fikirlerimizi paylaşarak projeler ürettik.Mevcut sporcularımız özellikle kadınlarda çok genç. Bu çocukları elimizde tutmamız gerekiyor. Bundan da kastımız üniversite ile birlikte sporcuların önünde yeni bir hayat başlıyor. Okullarını birlikte seçip, aileleri ile birlikte spora devam etme şartlarını en iyi şekilde belirlersek 2024-28 yıllarındaki şampiyonalarda Türkiye'nin başarıları konuşulur.""CİMNASTİKTE doping gündeme hiç gelmedi. Sağlık komisyonu başkanımız aynı zamanda ilaç bilimcisi. Sporcularımız sağlık komisyonuna sormadan ilaç kullanmıyor. Bitki çayı bile içseler soruyorlar. Cimnastikteki başarı, anlık değil uzun süreli çalışmanın eseri oluyor."Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, literatüre geçen kendisine aithareketinin ardından İbrahim Çolak ve Ferhat Arıcan'ın da hareketlerinin literatüre geçmesiyle ilgili şu yorumu yaptı: Sporcular kendi adına hareket için değil madalya için çalışır. Ben ismim verilsin diye çalışsaydım adıma 4-5 hareket olurdu. Bizim dönemimizde vizyonumuz o kadar geniş değildi.Bizler sporcuyken başardıklarımızı anlamıyormuşuz. Dünyanın bir köşesinde turnuvaya gittiğimde beni tanımasalar bile akreditasyon kartında Çelen ismini görünce "O siz misiniz?" diyorlar. Bunlar çok kıymetli şeyler. Şimdiki sporcularımız da bu başarılarını yıllar sonra daha iyi anlayacaklar.""Bakanlığın tohum projesinden en iyi yararlanan federasyonuz. Bolu ve İzmir'de tesisler kurduk. Geldiğimizde 23 ilde cimnastik yapılıyordu. 81 ilde 1200 sporcu vardı. Şimdi 120 bin sporcumuz var. 600 sporcumuz yarışıyordu şu anda 25 bin kişi yarışıyor."