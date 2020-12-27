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Başarının şifresi beyin fırtınası

Sporun içinden gelen bir yönetim ve idareci kadrosu oluşturarak, sürekli fikirlerimizi birbirimizle paylaşarak projeler ürettik. Bu çocukların sürecini iyi yönetirsek 2024-28 ’nin yılları olur

SUAT UMURHAN
Giriş Tarihi: 27.12.2020 ABONE OL
Başarının şifresi beyin fırtınası
Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda sporcularımız tarih yazarken toplanan 10 madalya ve elde edilen ilkler Türkiye için büyük önem taşıyordu. Cimnastikte Türkiye'ye çok sayıda başarı kazandıran, sonrasında da yönetici olarak Türk sporuna katkı vermeye devam eden federasyon başkanı Suat Çelen, SABAH Spor'un konuğu oldu. Göreve geldikleri an hem kısa hem de uzun vadeli planlar yaptıklarının altını çizen Çelen, ekip olarak proje üretmelerinin ödülünü aldıklarını söyledi. Başarılarının tesadüf değil sistemli çalışmanın ürünü olduğunu belirten Çelen, şöyle devam etti:

HER ZAMAN GELECEĞE YATIRIM YAPTIK
"7 yıl önce göreve geldiğimizde beyin fırtınası ile başladık. Spordan gelen bir yönetim ve idareci kadrosu oluşturarak, fikirlerimizi paylaşarak projeler ürettik. Beyin fırtınası ile de başardık. Hep geleceğe yatırım yaptık. Mevcut sporcularımız özellikle kadınlarda çok genç. Bu çocukları elimizde tutmamız gerekiyor. Bundan da kastımız üniversite ile birlikte sporcuların önünde yeni bir hayat başlıyor. Okullarını birlikte seçip, aileleri ile birlikte spora devam etme şartlarını en iyi şekilde belirlersek 2024-28 yıllarındaki şampiyonalarda Türkiye'nin başarıları konuşulur."

BİTKİ ÇAYINI BİLE DOKTORLARA SORUYORUZ
"CİMNASTİKTE doping gündeme hiç gelmedi. Sağlık komisyonu başkanımız aynı zamanda ilaç bilimcisi. Sporcularımız sağlık komisyonuna sormadan ilaç kullanmıyor. Bitki çayı bile içseler soruyorlar. Cimnastikteki başarı, anlık değil uzun süreli çalışmanın eseri oluyor."

AKREDİTASYONU GÖREN 'O SİZ MİSİNİZ?' DİYOR
Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, literatüre geçen kendisine ait "çifte burgu" hareketinin ardından İbrahim Çolak ve Ferhat Arıcan'ın da hareketlerinin literatüre geçmesiyle ilgili şu yorumu yaptı: Sporcular kendi adına hareket için değil madalya için çalışır. Ben ismim verilsin diye çalışsaydım adıma 4-5 hareket olurdu. Bizim dönemimizde vizyonumuz o kadar geniş değildi. Sporcularımız artık marka haline geldi. Bizler sporcuyken başardıklarımızı anlamıyormuşuz. Dünyanın bir köşesinde turnuvaya gittiğimde beni tanımasalar bile akreditasyon kartında Çelen ismini görünce "O siz misiniz?" diyorlar. Bunlar çok kıymetli şeyler. Şimdiki sporcularımız da bu başarılarını yıllar sonra daha iyi anlayacaklar."

120 BİN CİMNASTİKÇİMİZ VAR
"Bakanlığın tohum projesinden en iyi yararlanan federasyonuz. Bolu ve İzmir'de tesisler kurduk. Geldiğimizde 23 ilde cimnastik yapılıyordu. 81 ilde 1200 sporcu vardı. Şimdi 120 bin sporcumuz var. 600 sporcumuz yarışıyordu şu anda 25 bin kişi yarışıyor."

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Başarının şifresi beyin fırtınası
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