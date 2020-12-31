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2021 yılbaşı çekilişi sonuçları son 4 rakama ne kadar ikramiye veriyor? Milli Piyango bileti 4 bilene ne veriyor?

2021 yılbaşı çekilişi sonuçları için heyecan dorukta. 31 Aralık tarihinde gerçekleştirilecek Milli Piyango 2021 yılbaşı çekilişi, farklı kategorilerde yapılacak. Gece saatlerine doğru başlayacak büyük çekiliş öncesi amorti kazanan rakamlar ve teselli ikramiyeleri belli olacak. Peki, Milli Piyango 2021 yılbaşı çekilişi sonuçlarına göre son 4 rakama ne veriyor? MPİ yılbaşı çekilişinde 4 bilen ne kadar ikramiye kazanıyor? Detaylar haberde.

Giriş Tarihi: 30.12.2020 22:13 Son Güncelleme: 31.12.2020 13:57 ABONE OL
Milli Piyango 2021 yılbaşı çekilişi sonuçları son 4 rakama ne kadar ikramiye veriyor? Milli Piyango bileti 4 bilene ne veriyor?

Milli Piyango 2021 yılbaşı çekilişinin yapılmasına ve sonuçların ilan edilmesine çok az bir süre kaldı. 31 Aralık günü öğle saatlerinde başlayacak yılbaşı çekilişi heyecanı, gece yarısına kadar devam edecek. Milli Piyango Online, MPİ TV ve Kanal D canlı yayını ile gerçekleşecek çekilişin ardından kazanan talihliler belli olacak. Büyük ikramiye ile birlikte diğer kategorilerde kazanılması muhtemel ikramiye tutarları merak ediliyor. Peki, Milli Piyango 2021 yılbaşı özel çekilişinde son 4 rakama bilene ne kadar ikramiye veriyor?

MİLLİ PİYANGO 4 BİLENE NE KADAR VERİYOR?

Her yıl rakamlara çıkan meblağ değişiklik gösteriyor. Yılbaşı çekilişi bu sene ilk defa Milli Piyango Online koordinesinde gerçekleştirilecek. İşte geçen yılki Milli Piyango çekiliş sonuçlarına göre ikramiye tutarları...

2021 Milli Piyango ikramiye türleri ve tutarları;

MİLLİ PİYANGO SON 1 RAKAMA NE KADAR İKRAMİYE VERİYOR?

Geçtiğimiz yıl son 1rakamına göre 70 TL ikramiye kazanıldı.

MİLLİ PİYANGO SON 2 RAKAMA NE KADAR İKRAMİYE VERİYOR?

Geçtiğimiz yıl son 2 rakamına göre 140 TL ikramiye kazanıldı.

MİLLİ PİYANGO SON 3 RAKAMA NE KADAR İKRAMİYE VERİYOR?

Geçtiğimiz yıl son 3 rakamına göre 200 TL ikramiye kazanıldı.

MİLLİ PİYANGO SON 4 RAKAMA NE KADAR İKRAMİYE VERİYOR?

Geçtiğimiz yıl son 4 rakamına göre 300 TL ikramiye kazanıldı.

MİLLİ PİYANGO SON 5 RAKAMA NE KADAR İKRAMİYE VERİYOR?

Geçtiğimiz yıl son 5 rakamına göre 400 TL ikramiye kazanıldı.

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI BİLET SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Milli Piyango'nun 100 Milyon TL değerindeki ikramiyenin sahibini bulacağı için gün geri sayım başladı. 31 Aralık'ta yılbaşı özel çekilişi sonuçları yine sabah.com.tr adresi üzerinden takip edilecek. Milli Piyango sorgulama işlemi ile biletinize çıkan ikramiye olup olmadığını kolaylıkla öğrenebileceksiniz. Milli Piyango bilet sorgulama işlemi için izlenecek adımlar şöyle;

- Milli Piyango Sonuçları bağlantısına tıklayın

- Bilet numarası alanına biletinizde bulunan 6 haneli rakamı yazın.

- Sorgula butonuna tıklayın

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ İKRAMİYELERİ AÇIKLANDI

Milli Piyango Online'ın resmi internet sitesinden yapılan açıklama milyonları heyecanlandırdı. 31 Aralık Perşembe günü dağıtılacak ikramiye tutarı açıklandı.

Milli Piyango Sorgulama

İkramiye Adedi

İkramiye miktarı (TL)

İkramiye tutarı (TL)

1

100.000.000

100.000.000

2

10.000.000

20.000.000

10

1.000.000

10.000.000

30

120.000

3.600.000

100

10.000

1.000.000

200

5.000

1.000.000

500

1.000

500.000

10.000

500

5.000.000

40.000

400

16.000.000

200.000

300

60.000.000

700.000

200

140.000.000

2.000.000

100

200.000.000

63 Tes. İkr.

100.000

6.300.000

2.950.906

563.400.000

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