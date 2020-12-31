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bölümünde şarkı söyleyecek kimdir? Mustafa Mert Koç kaç yaşında nereli?

Daha önce adı Seray Kaya ve Aleyna Tilki ile anılan , bölümünde şarkı söyleyecek. Mustafa Mret Koç'tan sürprizi! Yılbaşı gecesinin dikkat çeken yapımları arasında yer alan O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programının dikkat çekici konukları arasında olan , nereli ve kaç yaşında?

Giriş Tarihi: 31.12.2020 14:07 ABONE OL
O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümünde şarkı söyleyecek Mustafa Mert Koç kimdir? Mustafa Mert Koç kaç yaşında nereli?

Mustafa Mert Koç, son dönemde özellikle dizilerin başarılı isimlerinden biri olarak dikkat çekiyor. Yılbaşı gecelerinin dikkat çeken programları arasında yer alan O Ses Türkiye programına konuk olarak katılacak Mustafa Mert Koç şarkı söyleyecek mi? Mustafa Mert Koç'tan O Ses Türkiye sürprizi geldi. Başarılı oyuncu Mustafa Mert Koç kimdir, nereli ve kaç yaşında?

O SES TÜRKİYE'DE MUSTAFA MERT KOÇ SÜRPRİZİ! MERT KOÇ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

1994 yılında doğan genç oyuncu Mustafa Mert Koç şuan 22 yaşındadır. Mustafa Mert Koç oyunculuğun yanı sıra eğitimine devam etmekte ve Siyaset Bölümüne gitmektedir. İnstagram fenomeni Mustafa Mert Koç burada ki yüksek takipçi sayısı ile henüz dizilerde rol almadan bir ün kazanmıştır. Sarı saçları, uzun boyu, güzel fiziği ile genç kızların beğenisini alan Mustafa Mert Koç instagramda paylaştığı resimlerin altına hangi dizilerde rol alıyorsun gibi sorular geldiğini ve bunun üzerine oyuncu olmak için kolları sıvadığını belirtmekte.

Düzgün fiziği ile ön plana çıkan Mustafa Mert Koç boyu 1,82 metredir. Mustafa Mert Koç babası da soyadından dolayı merak edilmekte. Fakat Türkiye'nin sayılı zenginleri arasında bulunan Koç ailesi ile bir yakınlığı bulunmamaktadır.

Instagram'a yüklemiş olduğu fotoğraflarla sanal alemde oldukça popüler olan yakışıklı oyuncu 30.100 kişilik takipçi ordusuna sahip siyaset bilimi okuyan ve gayet aklı başında biri olan Mustafa Mert Koç; özellikle Sırbistan ve Balkan taraflarından çok güzel yorumlar geldiğini belirtiyor.

Daha önce 110 kilo olan Mustafa Mert Koç 35 kilo vererek 83 kiloya inmiş ve bu sayede hayatının değiştiğini belirten oyuncu gördüğü ilgiden çok memnun. Kolpaçino 3. devre isimli film için Şafak Sezer'le görüştüğünü belirten Mustafa Mert Koç küçük bir rol olsa da bu sayede sinemaya adım atmış oldu.

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O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümünde şarkı söyleyecek Mustafa Mert Koç kimdir? Mustafa Mert Koç kaç yaşında nereli?
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