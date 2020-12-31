O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümünde şarkı söyleyecek Mustafa Mert Koç kimdir? Mustafa Mert Koç kaç yaşında nereli?

1994 yılında doğan genç oyuncu Mustafa Mert Koç şuan 22 yaşındadır. Mustafa Mert Koç oyunculuğun yanı sıra eğitimine devam etmekte ve Siyaset Bölümüne gitmektedir. İnstagram fenomeni Mustafa Mert Koç burada ki yüksek takipçi sayısı ile henüz dizilerde rol almadan bir ün kazanmıştır. Sarı saçları, uzun boyu, güzel fiziği ile genç kızların beğenisini alan Mustafa Mert Koç instagramda paylaştığı resimlerin altına hangi dizilerde rol alıyorsun gibi sorular geldiğini ve bunun üzerine oyuncu olmak için kolları sıvadığını belirtmekte.