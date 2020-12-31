Sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor, bu gece marketler açık mı? Perşembe gecesi bakkallar açık mı

31 Aralık 2020 - 4 Ocak 2021 tarihleri arasında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması sırasında, hafta sonlarında (Cumartesi ve Pazar günleri) uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarına dair daha önce illere gönderdiğimiz genelge kapsamında belirlenen usul ve esasların, 1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi ve 3 Ocak Pazar günleri için de geçerli olacak. Hafta sonları balıkçı/balıktezgahları 10.00-17.00 saatleri arasında açık olabilecek Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonları uygulanan sokağa kısıtlaması süresince balıkçı/balık tezgahı şeklindeki işyerlerinin de Cumartesi ve Pazar günleri 10.00-17.00 saatleri arasında vatandaşlara hizmet sunabilecek.
4 Gün sürecek olan kısıtlama öncesinde vatandaşlar bakkal ve market çalışma saatlerini araştırıyor. Yayımlanan İçişleri Bakanlığı genelgesine göre; sokağa çıkma yasağı sürecinde marketler belirli saatlerde hizmet verebilecek. Bugün ise bu işyerleri sabah 10.00'dan akşam 20.00'a kadar açık olacak…
BAKKAL, MARKET VE FIRINLAR AÇIK OLACAK!
Genelgede yer alan bilgiye göre; Market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 4 günlük sokağa çıkma yasağı boyunca 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak.
Ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri de yasak boyunca açık olacak işletmeler arasında.
Hafta sonları balıkçı/balıktezgahları 10.00-17.00 saatleri arasında açık olabilecek Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonları uygulanan sokağa kısıtlaması süresince balıkçı/balık tezgahı şeklindeki işyerlerinin de Cumartesi ve Pazar günleri 10.00-17.00 saatleri arasında vatandaşlara hizmet sunabilecek.