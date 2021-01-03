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kimdir? Survivor 2021 Gönüllüler takımında yer alacak Steven Salam kaç yaşında, nereli?

Ekranların uzun soluklu yarışma programı Survivor 2021’in başlamasına oldukça kısa bir süre kaldı. Dün kadrosu açıklanırken, bugün ise gönüllüler takımı kadrosu duyuruldu. Yarışmanın sıkı takipçileri, ‘ kimdir, kaç yaşında ve nereli?’ sorusunun yanıtını merak ediyor. Peki, Survivor 2021’de yarışacak olan Steven Salam kimdir? İşte detaylar;

Giriş Tarihi: 3.1.2021 20:18 ABONE OL
Steven Salam kimdir? Survivor 2021 Gönüllüler takımında yer alacak Steven Salam kaç yaşında, nereli?

Tv8 ekranlarının uzun soluklu yarışma programı Survivor 2021, 9 Ocak'ta ekranlardaki yerini alacak. Her sezonu ayrı bir ilgiyle ve heyecanla takip edilen Survivor yarışmasında bu sezon Steven Salam gönüllüler takımında yer alıyor. Yarışmanın sıkı takipçileri, Steven Salam kimdir? sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki, Survivor 2021 Gönüllüler takımında yer alacak Steven Salam kaç yaşında, nereli?

STEVEN SALAM KİMDİR?

Steven Salam, Demokratik Kongo Cumhuriyetinden 2011'de Türkiye'ye gelmiş. Ve lise ve üniversiteyi Türkiye'de okudu.

Steven Salam, 2019'da Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor bilimleri Fakültesi Futbol Antrenörlük eğitim bölümünden mezun oldu.

Geçen sene şampiyon olan ve 1. Amatörden Süper Amatöre çıkan İzmir Karayollar (Yolspor) takımında oynadığını belirten Steven Salam "Şimdi ise asıl maceraya gidiyorum SURVİVORA" sözleri ile yarışmaya dair duygularını açıkladı.

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Steven Salam kimdir? Survivor 2021 Gönüllüler takımında yer alacak Steven Salam kaç yaşında, nereli?
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