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Avustralya Açık elemelerinde ikinci tura yükseldi

Milli tenisçi , sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ın elemelerinde ikinci tura yükseldi.

AA
Giriş Tarihi: 10.1.2021 16:28 Son Güncelleme: 10.1.2021 16:28 ABONE OL
Çağla Büyükakçay Avustralya Açık elemelerinde ikinci tura yükseldi

Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ın elemelerinde ikinci tura yükseldi.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Dubai'de gerçekleştirilen elemelerde Çağla Büyükakçay, ilk turda Andorralı raket Victoria Jimenez Kasintseva ile karşılaştı.

Çağla Büyükakçay, müsabakada rakibini 6-4'lük setler sonucunda 2-0 yenerek adını ikinci tura yazdırdı.

Milli tenisçi, üç turdan oluşan Avustralya Açık elemelerinin ikinci turunda Hırvat Ana Konjuh ile karşı karşıya gelecek.

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Çağla Büyükakçay Avustralya Açık elemelerinde ikinci tura yükseldi
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