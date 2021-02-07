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Efsane boksör hayatını kaybetti! 'yi de yenmişti

Eski dünya ağır siklet ve olimpiyat şampiyonu 'li boksör , 67 yaşında hayatını kaybetti. ABD'li boksör, 1978 yılında 'yi yenerek dünya ağır sıklet şampiyonu olmuştu.

Giriş Tarihi: 7.2.2021 11:32 ABONE OL
Efsane boksör Leon Spinks hayatını kaybetti! Muhammed Ali'yi de yenmişti

Eski dünya ağır sıklet ve olimpiyat şampiyonu ABD'li boksör Leon Spinks, 67 yaşında hayatını kaybetti.

Ailesi tarafından yapılan açıklamada, bir süredir kanser tedavisi gören Spinks'in yaşamını yitirdiği belirtildi. Spinks, Kanada'da Montreal kentinde düzenlenen 1976 Olimpiyatları'nda hafif ağır sıklette altın madalya kazanmıştı.

ABD'li boksör, 1978 yılında Muhammed Ali'yi yenerek dünya ağır sıklet şampiyonu olmuştu. Muhammed Ali, aynı yıl düzenlenen rövanş maçını kazanarak dünya şampiyonu unvanını Spinks'ten geri almıştı.

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Efsane boksör Leon Spinks hayatını kaybetti! Muhammed Ali'yi de yenmişti
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