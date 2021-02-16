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, Avustralya Açık'ta yarı finale çıktı

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta kadınların 2 numaralı seribaşı 'i 2-0 yenen 10 numaralı seribaşı , yarı finale yükseldi.

AA
Giriş Tarihi: 16.2.2021 13:59 ABONE OL
Serena Williams, Avustralya Açık'ta yarı finale çıktı

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvadaki tek kadınlar çeyrek final mücadelesinde, Avustralya Açık'ta 7 şampiyonluğu bulunan Serena Williams ile 2018 finalisti Halep karşılaştı.

Williams, daha fazla basit hatası olmasına karşın Halep'in servislerine karşı yaptığı güçlü vuruşlar ve puan kazandıran vuruşlarda rakibine 24-9 üstünlük sağlaması sayesinde korttan galip ayrıldı.

Bir saat 21 dakika süren maçı, 6-3'lük setlerle 2-0 kazanan 39 yaşındaki Williams, turnuvada son şampiyonluğunu yaşadığı 2017'den bu yana ilk defa yarı finale çıktı. Serena Williams, yarı finalde 3 numaralı seribaşı Naomi Osaka ile karşı karşıya gelecek.


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Serena Williams, Avustralya Açık'ta yarı finale çıktı
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