Serena Williams, Avustralya Açık'ta yarı finale çıktı

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvadaki tek kadınlar çeyrek final mücadelesinde, Avustralya Açık'ta 7 şampiyonluğu bulunan Serena Williams ile 2018 finalisti Halep karşılaştı.

Williams, daha fazla basit hatası olmasına karşın Halep'in servislerine karşı yaptığı güçlü vuruşlar ve puan kazandıran vuruşlarda rakibine 24-9 üstünlük sağlaması sayesinde korttan galip ayrıldı.

Bir saat 21 dakika süren maçı, 6-3'lük setlerle 2-0 kazanan 39 yaşındaki Williams, turnuvada son şampiyonluğunu yaşadığı 2017'den bu yana ilk defa yarı finale çıktı. Serena Williams, yarı finalde 3 numaralı seribaşı Naomi Osaka ile karşı karşıya gelecek.



